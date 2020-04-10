"Квартал" висміяв поради Лукашенка про коронавірус

Анна Міхно люди 12:01, 10.04.2020 Оновлено: 12:06, 10.04.2020

Актори студії "Квартал 95" висміяли поради президента Білорусі Олександра Лукашенка про лікування коронавірусу.

Так, артисти прокоментували слова президента в новому випуску шоу "ЧистоNews", який був опублікований на офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степан Казанін
кадр з відео

Зокрема, в ролику показали фрагмент інтерв'ю Лукашенка, в якому він розповідає, що допомагає від коронавірсу:

"Треба біля багаття посидіти, погрітися, подихати цим димом, гаром..."

Олександр Лукашенко
кадр з відео

"Нагадаємо, що минулого разу президент рекомендував лікуватися сауною й горілкою, але, напевно, ослаблена економіка внесла свої корективи й зараз білорусам по кишені тільки вогонь з димом", сказав Казанін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час нового концерту "Вечірній квартал" артисти виконали фінальну пісню "Совість не міняють на гречку", яка викликала бурхливі обговорення в мережі.

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