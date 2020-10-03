'Квартал' висміяв кандидата в мери Філонову через кумедне відео

Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Євген Кошовий потролили ведучу Олену Філонову, яка балотується в мери Києва.

Так, вони висміяли знаменитість за відео, де Олена прокотилася на животі в бікіні на доріжці з води, таким чином відзначивши її похід в політику. Про це йшла мова в новому випуску шоу "ЧістоNews" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коротко про похід Олени у політику", – пожартував Казанін.

А ось Кошовий зазначив, в політику не беруть адекватних людей.

"Може, знаєш, є якийсь кастинг в мери Києва або закон, що в мери не можна йти адекватним людям. Просто дивишся на цих кандидатів і думаєш, хлопці, поверніть Черновецького, адекватний був мужик", – заявив актор.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розповів, чому не піде в політику