"Квартал" висміяв кандидата в мери Філонову через кумедне відео
Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Євген Кошовий потролили ведучу Олену Філонову, яка балотується в мери Києва.
Так, вони висміяли знаменитість за відео, де Олена прокотилася на животі в бікіні на доріжці з води, таким чином відзначивши її похід в політику. Про це йшла мова в новому випуску шоу "ЧістоNews" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Коротко про похід Олени у політику", – пожартував Казанін.
А ось Кошовий зазначив, в політику не беруть адекватних людей.
"Може, знаєш, є якийсь кастинг в мери Києва або закон, що в мери не можна йти адекватним людям. Просто дивишся на цих кандидатів і думаєш, хлопці, поверніть Черновецького, адекватний був мужик", – заявив актор.
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