"Квартал" про таємну "інавгурацію" Лукашенка: буде відстоювати права однієї людини з вусами

Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка за його таємну "інавгурацію".

Так, вони висміяли витівку Лукашенка й відзначили, що він "дав клятву вірності ОМОНу і собі самому". Про це йшлося в новому випуску шоу "ЧістоNews" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Олександр Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, на "інавгурації" були присутні кілька сотень людей – усі ті, хто за нього голосував. Під час церемонії Лукашенко дав клятву на вірність білоруському ОМОНу. Також він пообіцяв відстоювати права людини. Однієї окремої людини з вусами..." – посміялися "кварталівці".

"Квартал" висміяв Лукашенка. Youube (скриншот відео)

Також вони додали, що в день "інавгурації" по телебаченню показували серіали й телешоу, що допомогло "зберегти тисячі екранів телевізорів у країні".

"Замість інавгурації білоруські канали показували серіали, в такий спосіб вони зберегли цілими, чистими й неушкодженими тисячі екранів", – додали Казанін та Сопонару.

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