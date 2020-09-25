"Квартал" про таємну "інавгурацію" Лукашенка: буде відстоювати права однієї людини з вусами
Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили Лукашенка за його таємний вступ на посаду президента
Вони відзначили, що на церемонії були присутні кілька сотень людей, і це всі, хто за нього голосував
Актори "Кварталу" додали, що в Білорусі не показували церемонію "інавгурації" по ТБ, і це допомогло "зберегти тисячі екранів в країні"
Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка за його таємну "інавгурацію".
Так, вони висміяли витівку Лукашенка й відзначили, що він "дав клятву вірності ОМОНу і собі самому". Про це йшлося в новому випуску шоу "ЧістоNews" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Олександр Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, на "інавгурації" були присутні кілька сотень людей – усі ті, хто за нього голосував. Під час церемонії Лукашенко дав клятву на вірність білоруському ОМОНу. Також він пообіцяв відстоювати права людини. Однієї окремої людини з вусами..." – посміялися "кварталівці".
Також вони додали, що в день "інавгурації" по телебаченню показували серіали й телешоу, що допомогло "зберегти тисячі екранів телевізорів у країні".
"Замість інавгурації білоруські канали показували серіали, в такий спосіб вони зберегли цілими, чистими й неушкодженими тисячі екранів", – додали Казанін та Сопонару.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня пройшла без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка й вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна і ряд країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Сам Лукашенко запевнив, що закиди на його адресу через таємну "інавгурацію" нібито безпідставні.