"Квартал" про таємну "інавгурацію" Лукашенка: буде відстоювати права однієї людини з вусами

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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  • Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили Лукашенка за його таємний вступ на посаду президента

  • Вони відзначили, що на церемонії були присутні кілька сотень людей, і це всі, хто за нього голосував

  • Актори "Кварталу" додали, що в Білорусі не показували церемонію "інавгурації" по ТБ, і це допомогло "зберегти тисячі екранів в країні"

'Квартал 95' потролить Лукашенка за таємну 'інавгурацію'

Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка за його таємну "інавгурацію".

Так, вони висміяли витівку Лукашенка й відзначили, що він "дав клятву вірності ОМОНу і собі самому". Про це йшлося в новому випуску шоу "ЧістоNews" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Олександр Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, на "інавгурації" були присутні кілька сотень людей – усі ті, хто за нього голосував. Під час церемонії Лукашенко дав клятву на вірність білоруському ОМОНу. Також він пообіцяв відстоювати права людини. Однієї окремої людини з вусами..." – посміялися "кварталівці".

"Квартал" висміяв Лукашенка.

Також вони додали, що в день "інавгурації" по телебаченню показували серіали й телешоу, що допомогло "зберегти тисячі екранів телевізорів у країні".

"Замість інавгурації білоруські канали показували серіали, в такий спосіб вони зберегли цілими, чистими й неушкодженими тисячі екранів", – додали Казанін та Сопонару.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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