"Квартал" потролив Зеленського через ремонт доріг в Україні

Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили президента України Володимира Зеленського через ремонт доріг в країні.

Так, вони висміяли інциденти, коли перед приїздом президента в регіонах починають терміново ремонтувати дороги. Про це йшла мова в новому випуску шоу "ЧистоNews" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На Житомирщині через приїзд президента в терміновому порядку почали укладати асфальт. А президент не приїхав... Можливо, це його хитрий план: говорити "Їду, зустрічайте", і в останній момент скасовувати свій візит", – пожартував Казанін.

Ірина Сопонару, в свою чергу, додала, що за допомогою свого "хитрого плану" Зеленський зможе відремонтувати всі дороги в Україні в найближчі кілька років.

"Таким чином, якщо анонсувати 5-7 поїздок кожен день, можна встигнути відремонтувати всі дороги в країні до кінця президентського терміну", – додала Сопонару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з терміновим укладанням асфальту сталася також під час візиту Володимира Зеленського в Харківську область на початку вересня. Тоді дороги ремонтували посеред ночі в Пісочині.

Також в Херсоні в серпні напередодні приїзду глави держави серед ночі клали асфальт.

Крім того, в липні в Луцьку перед візитом президента військовослужбовці вичерпували воду з калюж саморобними віниками.