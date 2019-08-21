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"Квартал" полегшав на 200 кг ": коміки зворушливо проводили учасника студії в нардепи

1.8т Читати матеріал російською

Студія "95 Квартал" попрощалася з одним зі своїх учасників, Юрієм Корявченковим, який став депутатом після позачергових парламентських виборів.

"Кварталівці" звернулися до колеги під час запису програми в Одесі, в Літньому театрі "Морвокзал", виконавши жартівливу пісеньку на мотив гурту Queen "Богемська рапсодія", передає пресслужба колективу.

"Юзя, помахаємо слідом, до побачення, мій друже. Ти відтепер депутат. Юзя, без тебе "Квартал" на 200 кілограмів легше став ...", – йдеться в пісні.

"95 Квартал" попрощався з Корявченковим

пресслужба

Уточнюється, що сам винуватець мініатюри теж був присутній в залі. Актори навіть запросили Юзика в останній раз вийти з ними на сцену. Перед початком зйомки Корявченков заявив, що відчуває неоднозначні почуття – йому незвично знаходитися в залі, а не на сцені і за лаштунками.

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"Не дивлячись на позитивні емоції, звичайно, почуття смутку все одно присутнє. А як інакше, якщо цій улюбленій справі я віддав більше 17 років життя", – сказав Корявченков.

Кварталівці попрощалися з Юзиком

Кварталівці попрощалися з Юзиком

пресслужба

Остання сцена

Остання сцена "95 Квартал"

пресслужба

Концерт

Концерт "95 Квартал" в Одесі

пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Юрій Великий вперше спародіював Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал".

Його поява на сцені викликала неоднозначну реакцію: деякі здивувалися голосу гумориста, який схожий на президента, деякі ж навпаки розкритикували його.

Пізніше Юрій поділився фото і відео з його виступу, також викликавши різну реакцію. Ким і звідки є Великий, який замінив Зеленського в "Кварталі", читайте за посиланням.

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Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна Одеса
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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