"Квартал 95" запланував концерт у період локдауну: шанувальники розкуповують квитки

Українці активно розкуповують квитки на концерт студії "Квартал 95", який запланований на останній день локдауну – 24 січня. Водночас організатори поки нічого не говорять про скасування шоу.

Так, виступ має відбутися 24 січня в Києві. Саме в цей день буде завершуватися період посилених обмежень. Про це стало відомо на одному з сайтів продажу квитків.

Анонс заходу також розміщений і на багатьох інших платформах. Відзначимо, що вартість квитків становить від 800 до 4 тисяч гривень.

Шоу "Вечірнього кварталу" Скриншот

Анонс концерту "Вечірнього кварталу" Скриншот

"Вечірній квартал" анонсував свій виступ у період карантину Скриншот

Концерт "Вечірнього кварталу" 24 січня Скриншот

Продаж квитків на концерт "Вечірнього кварталу" відкритий Скриншот

Крім того, багато місць вже розкуплені. На офіційному сайті студії "Квартал 95" поки нічого не говориться про скасування або перенесення концерту.

Про скасування концерту "Вечірнього кварталу" поки нічого не говориться Скриншот

Місця на концерт "Вечірнього кварталу" майже розкуплені Скриншот

Нагадаємо, "Вечірній квартал" – це гумористичне телешоу студії "Квартал 95". Основна тематика – політика та соціальна сатира.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор і продюсер Леонід Барац розповів, як його команда програла студії "Квартал 95". За словами зірки "Квартету І", він особисто не знайомий з президентом України Володимиром Зеленським, але вважає його талановитою людиною.