'Квартал 95' запланував концерт у період локдауну: шанувальники розкуповують квитки

Українці активно розкуповують квитки на концерт студії "Квартал 95", який запланований на останній день локдауну – 24 січня. Водночас організатори поки нічого не говорять про скасування шоу.

Так, виступ має відбутися 24 січня в Києві. Саме в цей день буде завершуватися період посилених обмежень. Про це стало відомо на одному з сайтів продажу квитків.

Анонс заходу також розміщений і на багатьох інших платформах. Відзначимо, що вартість квитків становить від 800 до 4 тисяч гривень.

Крім того, багато місць вже розкуплені. На офіційному сайті студії "Квартал 95" поки нічого не говориться про скасування або перенесення концерту.

Нагадаємо, "Вечірній квартал" – це гумористичне телешоу студії "Квартал 95". Основна тематика – політика та соціальна сатира.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор і продюсер Леонід Барац розповів, як його команда програла студії "Квартал 95". За словами зірки "Квартету І", він особисто не знайомий з президентом України Володимиром Зеленським, але вважає його талановитою людиною.