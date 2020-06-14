"Квартал 95" загримів у гучний скандал з "крадіжкою" жартів: що трапилося

Українська гумористична студія "Дизель шоу" звинуватила "Квартал 95" в крадіжці жартів.

Так, нібито "Квартал" перезняв і видав за свій номер "Дизеля" про вивчення англійської мови, який останні показували глядачам на 5 років раніше (в 2015 році). У Facebook був опублікований ролик, який доводить ймовірне порушення авторського права "кварталівцямы" (відео дивіться в кінці новини).

Між двома українськими гумористичними проектами виник серйозний конфлікт.

Студія "Квартал 95" 1+1

"Напевно миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають "живими класиками", але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Чи ми чогось не знаємо?!" – обурилися представники "Дизель шоу".

Багато користувачів мережі і шанувальники студії були шоковані такою інформацією про "Квартал". Вони відзначили, що ті "давно себе вичерпали". Інші ж вказали – це не перший випадок плагіату жартів у "Кварталу 95".

"Квартал вже давно вичерпав себе, перетворився у відстій! Ще в період КВН вони не гребували крадіжками, але так відверто – не було", – написали фанати "Дизеля".

Інші, навпаки, вказали, що у "Дизель шоу" повели себе некоректно, оскільки не стали спочатку обговорювати проблему з колегами, а вирішили одразу виставити на загальний огляд.

"Хлопці, ви серйозно?! Якщо у вас є претензії до" Кварталу", будьте ласкаві – з'ясовуйте це між собою! Навіщо в це вплутувати фанатів двох чудових передач", – обурилися вони.

Відзначимо, пресслужба студії "Квартал 95" не прокоментувала інцидент.

Дивіться відео про скандал між "Квартал 95" та "Дизель шоу":

Як повідомляв OBOZREVATEL, український комік, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий перевтілився в "коронавірус" під час зйомок другого прем'єрного випуску шоу "Вечірній квартал".

Цікаво, що до цього президент України, а раніше – провідний актор студії "Квартал 95" Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом. Так він нібито хотів підтримати людей, щоб їм було легше.

12 червня стало відомо про те, що перша леді України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.