"Квартал 95" висміяв вибори в США: кандидатів назвали "дідуганами", а американців – "божевільними"

Актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару висміяли ажіотаж навколо виборів в США, показавши кумедний ролик з українського ТБ з "божевільними американцями".

Також вони назвали кандидатів в президенти США "дідуганами". Про це йшла мова в новому випуску шоу "ЧистоNews" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Весь світ стежить за тим, хто стане президентом США: Дональд Трамп (74 роки) або Джо Байден (77 років). Тобто хто з "дідуганів" першим дошкандибає до фінішу. Остаточні результати ще не підраховані, але зрозуміло одне – Пальчевський та Верещук і там пролетіли", – посміялися вони.

Також актори показали кумедний ролик, знятий одним з українських телеканалів в Нью-Йорку. Поки журналіст розповідав про обстановку в місті, в кадр до нього увірвався американець і почав кричати і кривлятись. Казанін та Сопонару відзначили, що вибори в США настільки активно обговорюють, що ця тема буквально зводить з розуму американців.

"Тема виборів настільки актуальна, що зводить з розуму американців. Нещодавно двоє з них увірвалися в прямий ефір одного з українських телеканалів. Хоча, може це і не американці, а бразильці, яких просто ще не встигли купити в "Шахтар", – додали актори .

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