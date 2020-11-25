"Квартал" висміяв "сліпих і глухих" Фокіна та Кравчука: в ЗМІ розповіли про реакцію першого президента

Дар'я Дурова Люди 22:08, 25.11.2020

"Квартал 95" висміяв главу української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента Леоніда Кравчука та виключеного з ТКГ Вітольда Фокіна.

Номер про візит політиків після переговорів до президента України Володимира Зеленського вийшов в ефір 21 листопада. Відео було опубліковано на YouTube-каналі "Студія Квартал 95 Online" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Автори студії назвали ролик "Один глухий, другий сліпий – Кравчук і Фокін після мінських переговорів".

Кадр із відео

Коміки побудували більшість жартів, обігруючи старість політиків: "Кравчук" погано бачить, тому проходить повз стіл у кабінеті "президента"; обидва погано чують, тому перекручують слова "Зеленського"; "Фокін" засинає в середині розмови тощо.

У фіналі "президенту" телефонують і повідомляють, що Росія погодилася на всі умови України – аби тільки "Фокін" і "Кравчук" до них більше не приїжджали.

Актори "Кварталу" в образі переговірників ТКГ
Скриншот відео

Видання "Страна", посилаючись на свої джерела в ТКГ, повідомило, що ця сцена в шоу нібито сильно засмутила Кравчука і він припинив спілкування з Офісом президента.

"Йому вже телефонували вибачатися і Зеленський, і [Андрій] Єрмак. І [Євген] Кошовий. Але з Кошовим Кравчук навіть не став говорити", – сказало джерело.

Офіційно наявність конфлікту спростовують. "Це не так. Кравчук сьогодні благополучно вів засідання ТКГ. Без найменшого натяку на образу або неконструктів", – повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, картонні "Леонід Кравчук і Вітольд Фокін" вже були героями програми "Вечірній квартал". Тоді один із гумористів заявив, що картонний Фокін "дурного не ляпне".

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