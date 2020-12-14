"Квартал 95" скасував спірний концерт, який був запланований на період локдауну

Студія "Квартал 95" змінила дату свого концерту, який був запланований на останній день локдауну – 24 січня.

Так, на сайті компанії зазначається, що захід перенесли на 30 січня. Нагадаємо, що раніше попри введення посилених обмежень в Україні з 8 по 24 січня, студія "Квартал 95" продовжувала реалізацію квитків на концерт.

До речі, раніше джерела OBOZREVATEL повідомляли, що президент України Володимир Зеленський запланував посилення карантину в країні після 2 січня 2021 року, щоб дати можливість зіркам, зокрема "Кварталу 95", відпрацювати новорічні корпоративи.

Концерт "Кварталу 95" відбудеться 30 січня на майданчику Freedom Hall в Києві.

На сайті Kvartal95.com зазначено, що квитки на концерт коміків стартують від 180 гривень. Найдорожчі можна придбати за 4 000 гривень.

Також на сайті Concert.ua опублікований анонс виступу "Вечірнього кварталу". У тексті сказано, що це перший концерт коміків в Культурному центрі "Freedom Hall" після карантину.

Нагадаємо, "Вечірній квартал" – це гумористичне телешоу студії "Квартал 95". Основна тематика – політика та соціальна сатира.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор та продюсер Леонід Барац розповів, як його команда програла студії "Квартал 95". За словами зірки "Квартету І", він особисто не знайомий з президентом України Володимиром Зеленським, але вважає його талановитою людиною.