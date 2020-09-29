"Квартал 95" скасував концерти в Білорусі через протести

Олена Кордунова Люди 17:51, 29.09.2020 Оновлено: 17:56, 29.09.2020

Студія "Квартал 95" скасувала концерти в Білорусі через політичну ситуацію, яка склалася в країні через незаконне обрання Олександра Лукашенка на пост президента і масові протести.

Про це повідомили на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram. Актори повинні були виступити в чотирьох містах Білорусі в листопаді 2020 року з програмою "Вечірній Квартал".

Так, концерти були заплановані в Гродно, Бресті, Гомелі та столиці – Мінську в період з 22 по 25 листопада.

"Квартал" скасував виступи в Білорусі.
Instagram студії "Квартал 95"

"Друзі, заплановані концерти "Вечірнього Кварталу" в Білорусі в листопаді не відбудуться у зв'язку з поточними подіями в світі і країні", – йдеться в повідомленні.

Афіша концертів.
Сайт студії "Квартал 95"

Також наголошується, що артисти "Кварталу" до останнього не хотіли відмовлятися від гастролей – їхні концерти в Білорусі скасовуються вже вдруге. Гастролі повинні були відбутися в Білорусі ще влітку, але тоді їх перенесли через пандемію коронавіруса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару яскраво потролили незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка за його таємну "інавгурацію".

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