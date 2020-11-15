"Квартал 95" потролив Фокіна за заяви в ТКГ

Артисти студії "Квартал 95" висміяли першого прем'єра незалежної України Вітольда Фокіна, виключеного після скандальних заяв зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Гумористичну сценку про нього "кварталівці" показали в новому випуску свого шоу від 14 листопада, запис якого опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, 88-річний Фокін став об'єктом жартів разом із главою делегації України в ТКГ Леонідом Кравчуком. У сценці політики постали на картонних зображеннях.

"Ми дуже раді бачити наших переговірників від України в Тристоронній контактній групі – Кравчука і Фокіна. Нам сказали акуратніше поводитися з цими коробками, а то їх ще назад до Мінська на переговори везти", – зіронізував артист Євген Кошовий.

Потім, під сміх глядачів шоу, він додав: "Від картонного Фокіна шкоди набагато менше. Картонка дурного не ляпне".

Картонні зображення Кравчука і Фокіна в сценці "Кварталу 95" Скриншот

Нагадаємо, що 30 листопада президент Володимир Зеленський відсторонив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Фокін виступив із низкою скандальних ініціатив щодо Донбасу, які викликали обурення громадськості і багатьох політиків. Зокрема, він заявив про необхідність надати йому особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупованим районам. Також висловився про можливий компроміс із РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, політик висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

В результаті він потрапив у базу даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі в спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії. Але навіть після цього Вітольд Фокін ще раз заявив, нібито війна на Донбасі почалася через мовне питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару висміяли ажіотаж довкола виборів у США, показавши забавний ролик із українського ТБ із "божевільними американцями".