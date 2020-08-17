Кузьмі Скрябіну могло б виповнитися 52: як живе його єдина дочка

17 серпня 2020 року відомому українському музиканту, колишньому лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку (Кузьмі) могло б виповнитися 52 роки.

Артист трагічно загинув у 2015 році в автокатастрофі. У нього залишилися дружина й дочка, якій на момент загибелі батька було всього 17 років. Про те, як зараз живе і як виглядає єдина спадкоємиця Кузьми Скрябіна Марія-Барбара – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Марія-Барбара Кузьменко народилася 14 вересня 1997 року в Києві. Батько назвав її на честь радянської актриси польського походження Барбари Брильської, яка була його кумиром із дитинства.

Кузьма з донькою НАШ

З ранніх років Андрій Кузьменко і Марія-Барбара були дуже близькі, батько ніжно називав дочку "Бася", балував її й намагався підтримувати у всіх починаннях.

Кузьма Скрябін із донькою Барбарою VIVA

На момент загибелі Кузьми Скрябіна Барбарі було 17 років, вона на той момент закінчила школу і вчилася на першому курсі в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в Києві. Дівчина вибрала для себе спеціальність дерматолога.

Як зараз живе дочка Кузьми Facebook Марії-Барбари Кузьменко

З серпня 2020 року дочка Кузьми працює лікарем-інтерном в Територіальному медичному об'єднанні "Дерматовенерологія" в Києві.

Як виглядає Марія-Барбара Facebook Марії-Барбари Кузьменко

В університеті, куди вона вступила в 2014 році, Марія-Барбара познайомилася і з своїм майбутнім чоловіком. Її обранець Віктор Тур освідчився їй через майже 5 років стосунків. Пара побралася в грудні 2019 року.

Барбара Кузьменко вийшла заміж у грудні 2019 року Facebook Марії-Барбари Кузьменко

Весілля дочки Кузьми Instagram "Світське життя"

Відзначимо, Марія-Барбара Кузьменко не є активним користувачем соціальних мереж, тому про її особисте життя відомо небагато. На своїх сторінках дочка Скрябіна не часто публікує нові знімки, переважно вона позує з величезними повітряними кулями й розкішними букетами квітів. Отже, можна зробити висновок, що вона щаслива в шлюбі.

Дочка Кузьми з його другом Facebook

Весілля дочки Кузьми Скрябіна Instagram DZIDZIO

Як виглядає дочка Кузьми Скрябіна Facebook Марії-Барбари Кузьменко

Дочка Кузьми – Марія-Барбара Facebook Марії-Барбари Кузьменко

Дочка Андрія Кузьменка Facebook Марії-Барбари Кузьменко

Дочка Андрія Кузьменка вийшла заміж Facebook Марії-Барбари Кузьменко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.