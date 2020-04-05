Курт Кобейн загинув 26 років тому: як виглядає 27-річна донька культового музиканта

26 років тому, 5 квітня 1994 року пішов з життя культовий американський музикант і композитор, фронтмен групи Nirvana Курт Кобейн. Йому було 27.

Дружиною Кобейна була відома американська співачка Кортні Лав, в шлюбі з нею, 1992 року в музиканта народилася донька Френсіс Бін. Зараз донька Курта – вже доросла самостійна дівчина. Як вона живе і чим займається, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Курт Кобейн і його дочка Френсіс Бін instagram.com/frankiesisi

Курт Кобейн і його дочка Френсіс Бін weheartit.com

Дочка Курта Кобейна і Кортні Лав Френсіс Бін Кобейн народилася 18 серпня 1992 року. Своє ім'я вона отримала від Френсіс МакКі, вокалістки улюбленої Кобейном шотландської групи The Vaselines.

Коли 1994 року Кобейн загинув, Френсіс Бін був 1 рік 8 місяців.

Незважаючи на втрату батька, дівчина каже, що відчуває міцний духовний зв'язок з ним. Донька Курта Кобейна вважає його насамперед близькою і рідною людиною, а не героєм покоління і культовим музикантом.

Як відомо, Френсіс Кобейн отримала 37% від спадщини батька, що становить 450 мільйонів доларів. Ними дочка музиканта розпоряджається дбайливо.

У 2015 році вона стала продюсером документального фільму "Курт Кобейн: Чортів монтаж", присвяченого музикантові.

Що стосується матері, з нею в доньки Кобейна стосунки складалися непросто. Коли дівчинка була маленькою, Кортні Лав часто потрапляла до реабілітаційних клінік, а Френсіс доглядали бабусі, дідусі і соціальні органи.

Але навіть коли Кортні була вдома, сімейної ідилії не виходило. 2008 року Френсіс Кобейн навіть подала до суду на матір, заявивши, що та б'є її.

Кортні Лав позбавили батьківських прав і заборонили їй наближатися до дочки, а Френсіс перебралася до бабусі.

Дочка Кобейна Френсіс Бін і Кортні Лав instagram.com/frankiesisi

Дочка Кобейна Френсіс Бін і Кортні Лав instagram.com/frankiesisi

Мати і дочка довго не спілкувалися, але останнім часом їм все ж вдалося знайти спільну мову. Кортні і Френсіс знову спілкуються, вони разом виходять у світ і навіть займаються арт-проектами.

У 2014 році Френсіс Бін Кобейн вийшла заміж за свого хлопця, музиканта групи The Eeries Ісаю Сільва. У 2016 році пожружжя розлучилося, причому суд зобов'язав доньку Курта Кобейна виплачувати колишньому чоловікові аліменти – 12 тисяч доларів протягом чотирьох місяців, поки триває процес розлучення.

Френсіс Бін Кобейн зараз 27 років. Дочка легендарного музиканта намагалася знайти себе і в музиці, і в журналістиці, але по-справжньому її захопив живопис – 2013 року відбулася перша персональна виставка дівчини. Крім того, Френсіс Бін – відома модель.

Дочка Кобейна Френсіс Бін і Кортні Лав instagram.com/frankiesisi

Дочка Кобейна Френсіс Бін і Кортні Лав instagram.com/frankiesisi

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зараз виглядає 19-річна донька Брежнєвої Соня Кіперман.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!