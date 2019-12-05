"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"

В Україні виступить з концертами скандальний російський гурт "Воровайки", який підтримував агресію Росії і зневажливо висловлювався про українців.

Так, їхні концерти мають відбутися у Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві в лютому 2020 року. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якими скандалами відомий російський колектив і як висловлювався про Україну (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський гурт "Воровайки" став відомим на початку 2000-х років завдяки своїм пісням у жанрі "блат-поп". Гурт часто критикують як приклад низького музичного смаку, а легенда жанру "російський шансон", автор-виконавець Олександр Новіков якось зазначив, що пісню "Хоп-мусорок" явно написав "ботанік, що блатує і ніколи не сидів у в'язниці".

segodnya.ua

Учасниці колективу – Яна Павлова, Лариса Надиктова і Діана Теркулова.

Як відомо, гурт не раз втрапляв у скандали через підтримку окупації Криму і неоднозначні висловлювання на адресу українців.

Так, зовсім нещодавно росіянки випустили пісню, в якій зазіхнули на територіальну цілісність України, пригрозивши захопленням нових земель.

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица – не птица, х*хлы – не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город войны и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу

А у них в почете денежки да сало

Как же жить чубатым – стало денег мало

Тимошенко Петьке не была зазнобой

Сиськами к Европе, к Порошенко – ж*пой"

А два роки тому, 28 жовтня 2017 року, скандальні "Воровайки" разом із гуртом "БумеR" виступили з концертом в окупованому Луганську, про що писали ЗМІ так званої ЛНР.

Анонс концерту зберігся і в Інстаграм солістки гурту Діани Теркулової.

Причому запланований на наступний день, 29 жовтня, концерт в окупованому Донецьку був скасований. Концерт "Воровайок" мав відбутися у цирку "Космос", проте, за словами організаторів, гурт "не зміг" приїхати до "ДНР".

Тим часом у зв'язку з анонсом гастролей гурту "Воровайки" в Україні спалахнув скандал. "Зателефонуйте хтось Баканову з приводу цих чортів!" "Правда в тому, що вони зберуть цілий зал", "Невже таке хтось слухає?", "Це жарт?", "Хтось же їх везе. Хтось же надає їм концертні зали", "Х** ви в Україні виступите, повії", – обурені користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська пісня стала найпопулярнішою в Росії у 2019 році: американська служба Apple Music назвала десять найпопулярніших музичних композицій.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!