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5 грудня • оновлено в 14:53
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"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"

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В Україні виступить з концертами скандальний російський гурт "Воровайки", який підтримував агресію Росії і зневажливо висловлювався про українців.

Так, їхні концерти мають відбутися у Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві в лютому 2020 року. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якими скандалами відомий російський колектив і як висловлювався про Україну (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Російський гурт "Воровайки" став відомим на початку 2000-х років завдяки своїм пісням у жанрі "блат-поп". Гурт часто критикують як приклад низького музичного смаку, а легенда жанру "російський шансон", автор-виконавець Олександр Новіков якось зазначив, що пісню "Хоп-мусорок" явно написав "ботанік, що блатує і ніколи не сидів у в'язниці".

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"

segodnya.ua

Учасниці колективу – Яна Павлова, Лариса Надиктова і Діана Теркулова.

Як відомо, гурт не раз втрапляв у скандали через підтримку окупації Криму і неоднозначні висловлювання на адресу українців.

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"

Так, зовсім нещодавно росіянки випустили пісню, в якій зазіхнули на територіальну цілісність України, пригрозивши захопленням нових земель.

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица – не птица, х*хлы – не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город войны и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу

А у них в почете денежки да сало

Как же жить чубатым – стало денег мало

Тимошенко Петьке не была зазнобой

Сиськами к Европе, к Порошенко – ж*пой"

А два роки тому, 28 жовтня 2017 року, скандальні "Воровайки" разом із гуртом "БумеR" виступили з концертом в окупованому Луганську, про що писали ЗМІ так званої ЛНР.

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"

Анонс концерту зберігся і в Інстаграм солістки гурту Діани Теркулової.

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"

Причому запланований на наступний день, 29 жовтня, концерт в окупованому Донецьку був скасований. Концерт "Воровайок" мав відбутися у цирку "Космос", проте, за словами організаторів, гурт "не зміг" приїхати до "ДНР".

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
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Тим часом у зв'язку з анонсом гастролей гурту "Воровайки" в Україні спалахнув скандал. "Зателефонуйте хтось Баканову з приводу цих чортів!" "Правда в тому, що вони зберуть цілий зал", "Невже таке хтось слухає?", "Це жарт?", "Хтось же їх везе. Хтось же надає їм концертні зали", "Х** ви в Україні виступите, повії", – обурені користувачі мережі.

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"
"Курица – не птица, х*хлы – не заграница": у які скандали втрапляли одіозні "Воровайки"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська пісня стала найпопулярнішою в Росії у 2019 році: американська служба Apple Music назвала десять найпопулярніших музичних композицій.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Місце
Україна
Теги
концерт музика гастролі шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Хотелось бы узнать, в какие и когда скандалы "из-за поддержки оккупации Крыма и неоднозначных высказываний в адрес украинцев" попадала эта блат-поп-группа:-)
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Цэ свобода слова и творчества на Украине! Цэ европейские ценности!
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