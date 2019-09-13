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13 вересня • оновлено в 16:54
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Курили в літаку і грали на гроші: в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Корольовою

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Популярна російська співачка Лоліта Мілявська поділилася архівним відео, на якому також були присутні Філіп Кіркоров, Володимир Винокур, Лев Лещенко, Ірина Аллегрова, Наташа Корольова і Анжеліка Варум.

Ролик Мілявська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Курили в літаку і грали на гроші: в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Корольовою
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"Спогад 1996 року! Це були незабутні 42 концерти! Ця дружба за нами закріпилася на всі роки! Всі рідні! Люблю вас", — написала Лоліта.

На відео артисти летять в літаку, курять і грають у карти на гроші.

"Я, дивлячись на Алегрову, спочатку вирішила, що ви на роздягання граєте", "Хто сфокусував увагу на розстебнутих штанях Кіркорова, а?", "Ну і очі у Кіркорова — просто відпад", "Це коли, ви за Єльцина топили всі? Пам'ятаю і до нас в місто приїжджали", — коментують відео шанувальники артистів.

Курили в літаку і грали на гроші: в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Корольовою
Курили в літаку і грали на гроші: в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Корольовою
Курили в літаку і грали на гроші: в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Корольовою
Курили в літаку і грали на гроші: в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Корольовою
Курили в літаку і грали на гроші: в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Корольовою

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лоліта Мілявська спантеличила користувачів відвертим образом на премії Nursultan Music Awards у столиці Казахстану. 55-річна зірка, у якої, як відомо, немає комплексів, прийшла на захід у прозорій сукні з невідомого матеріалу.

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Особи
Анжеліка Варум Володимир Винокур Лоліта Наташа Корольова Філіп Кіркоров
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