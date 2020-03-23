Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка недавно заразилася коронавірусом, заявила, що повністю вилікувалася від Covid-19.

Так, за словами зірки, у неї практично немає ніяких симптомів, крім кашлю. І вона тепер насолоджується відпочинком і проводить час з сином. Про це Куриленко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Я думаю я повністю одужала... У мене практично немає ніяких симптомів. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю проходить на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином. Тримайтеся", – написала актриса.

Ольга Куриленко з сином Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Також вона поділилася подробицями про те, як протікала хвороба.

"Коротко про перебіг хвороби: в перший тиждень мені було дуже погано і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень! Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий. На другий тиждень температура повністю зникла і з'явився легкий кашель. Втома залишилася. Потім все пішло на спад", – підсумувала Куриленко.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Куриленко, яка заразилася коронавірусом, пояснила, чому її не забирали в лікарню.

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