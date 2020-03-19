Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка заразилися коронавірусом і перебуває на карантині в Лондоні, розкрила правду про своє лікування.

Так, за словами зірки, лікарі не призначили їй ніяких препаратів для боротьби з коронавірусом. Однак вона додала, що почуває себе вже набагато краще. Про це Куриленко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Друзі, сьогодні мені краще! Температура пройшла. Я перебуваю в Лондоні. Як я знаю, що у мене коронавірус? Мені зробили тест в лікарні, який виявився позитивним. Яке мені прописали лікування? Ніякого! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі й болях, що я і робила", – заявила Куриленко.

Вона додала, що також вирішила пропити курс різних вітамінів "для підтримки імунітету".

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Для підтримки імунітету я п'ю наступні вітаміни: Вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага: ці вітаміни не лікують коронавірус! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами та інфекцією", – зазначила актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Куриленко, яка заразилася на коронавірус, пояснила, чому її не забрали в лікарню.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!