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19 березня • оновлено в 10:18
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Куриленко, яка заразилася коронавірусом, розкрила правду про лікування

1.8т
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Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка заразилися коронавірусом і перебуває на карантині в Лондоні, розкрила правду про своє лікування.

Так, за словами зірки, лікарі не призначили їй ніяких препаратів для боротьби з коронавірусом. Однак вона додала, що почуває себе вже набагато краще. Про це Куриленко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Друзі, сьогодні мені краще! Температура пройшла. Я перебуваю в Лондоні. Як я знаю, що у мене коронавірус? Мені зробили тест в лікарні, який виявився позитивним. Яке мені прописали лікування? Ніякого! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі й болях, що я і робила", – заявила Куриленко.

Вона додала, що також вирішила пропити курс різних вітамінів "для підтримки імунітету".

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Для підтримки імунітету я п'ю наступні вітаміни: Вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага: ці вітаміни не лікують коронавірус! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами та інфекцією", – зазначила актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Куриленко, яка заразилася на коронавірус, пояснила, чому її не забрали в лікарню.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Куриленко
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