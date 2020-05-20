Куриленко, яка перехворіла коронавірусом, здивувала зовнішністю без макіяжу

Анна Міхно люди 12:50, 20.05.2020 Оновлено: 12:51, 20.05.2020

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала, як виглядає без макіяжу.

Відповідну фотографію 40-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко
Instagram @olgakurylenkoofficial

У кадрі Куриленко сфотографувала своє обличчя зблизька. Крім того, актриса продемонструвала свій новий імідж – чубчик.

"Ось такий у мене тепер чубчик", – підписала публікацію актриса.

Ольга Куриленко без макіяжу
Instagram @olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко без макіяжу
Instagram @olgakurylenkoofficial

У коментарях під фото шанувальники почали обговорювати нові фото Куриленко. Так, користувачі захопилися природною красою знаменитості.

"Вся твоя краса в природності", "Чарівність", "Природна краса", "Дуже гарно виглядаєш", "Дуже красива", – писали шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Куриленко, яка раніше заявила, що вона не є українкою, так як "тест ДНК не показав наявності в ній української крові", виправдалася за скандальну заяву.

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