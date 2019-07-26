"Курила бички і спала на вокзалі!" Лоліта розкрила непристойні подробиці життя

Російська співачка Лоліта Мілявська за часів бурхливої молодості підбирала бички і заробила стоматит.

Таке визнання вона зробила у випуску AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Так, Мілявська розповіла про страшні реалії життя в Москві за часів, коли ще брали пляшки за гроші. Цей був період, коли Лоліта зійшлася у фіктивному шлюбі з другом брата.

"І на вокзалі спала. Коли тобі немає де, там якісь друзі друзів кажуть: "у нас є підвал, там є диван". Я з чоловіком, який був у мене на той період. Ти спиш, а вночі на тебе стрибає щур. Коли ти здаєш пляшки, до речі було ох**енно, ти на це міг жити. Тоді я курила бички і заробила стоматит. Це коли ти підбираєш бички під ліфтом. Потім мене навчили обпалювати", – розповіла вона.

Лоліта Мілявська скріншот

Лоліта зізналася, що якийсь час періодично жила у брата, коли переїхала до Москвм. Але він одружився і попросив її з'їхати. Так і почалися поневіряння Мілявської по підвалах друзів і вокзалах, поки вона не купила брудну кімнату в комуналці "з щурами, мишами, шприцями, одним унітазом смердючим донезмоги – таке л*йно, воно в принципі нікому не потрібно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя.

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