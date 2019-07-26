Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Курила бички і спала на вокзалі!" Лоліта розкрила непристойні подробиці життя

2.4т Читати матеріал російською

Російська співачка Лоліта Мілявська за часів бурхливої молодості підбирала бички і заробила стоматит.

Таке визнання вона зробила у випуску AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Так, Мілявська розповіла про страшні реалії життя в Москві за часів, коли ще брали пляшки за гроші. Цей був період, коли Лоліта зійшлася у фіктивному шлюбі з другом брата.

Новини
"Секс пропонують за гроші": кинута Лоліта зробила інтимне зізнання

"І на вокзалі спала. Коли тобі немає де, там якісь друзі друзів кажуть: "у нас є підвал, там є диван". Я з чоловіком, який був у мене на той період. Ти спиш, а вночі на тебе стрибає щур. Коли ти здаєш пляшки, до речі було ох**енно, ти на це міг жити. Тоді я курила бички і заробила стоматит. Це коли ти підбираєш бички під ліфтом. Потім мене навчили обпалювати", – розповіла вона.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

скріншот

Лоліта зізналася, що якийсь час періодично жила у брата, коли переїхала до Москвм. Але він одружився і попросив її з'їхати. Так і почалися поневіряння Мілявської по підвалах друзів і вокзалах, поки вона не купила брудну кімнату в комуналці "з щурами, мишами, шприцями, одним унітазом смердючим донезмоги – таке л*йно, воно в принципі нікому не потрібно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія Москва
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel