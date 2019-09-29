Купувала кокаїн? У мережі спливло нове відео з Бочкарьовою

У мережі з'явилося нове відео з російською актрисою Наталією Бочкарьовою, яка попалася поліції з наркотиками.
На записі з камер відеоспостереження, якою поділилася Baza на сторінці в Twitter, ймовірно, зазнято момент передачі заборонених речовин.
Так, поліцейські звернули увагу на одну з поїздок актриси до будинку на Щолковському шосе в Москві. Незабаром після цього її зловили співробітники поліції, і тоді артистка зізналася, що сховала кокаїн у труси.
Наталя Бочкарьова
Вечерняя Москва
Бочкарьова приїхала до під'їзду будинку, біля якого домовилася з кимось зустрітися. Вона деякий час чекала на вулиці і з кимось листувалася на телефоні. Потім зайшла в під'їзд буквально на кілька хвилин, після чого відразу ж виїхала.
"Присіла на доріжку", – прокоментували те, що трапилося із зіркою серіалу "Счастливы вместе", у Baza.
Судячи із записів з камер спостереження, Бочкарьова приїхала до під'їзду будинку, біля якого домовилася з кимось зустрітися. Вона деякий час чекає і з ким-то переписується. Потім заходить в під'їзд буквально на кілька хвилин, повертається і відразу їде.- baza (@bazabazon) September 29, 2019
Присіла на доріжку. pic.twitter.com/RxEQ5ZWMAm
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками.
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