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4 грудня • оновлено в 16:39
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"Куплений на Алі-Експрес": двійник Зеленського засвітився в Криму

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Двійник президента України Володимира Зеленського, автомеханік з Узбекистану Умід Ісабаєв зіграє його в серіалі "Слуга народу". Чоловіка помітили в Ялті, де триватимуть зйомки.

Про це у Twitter написала блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Куплений на Алі-Експрес": двійник Зеленського засвітився в Криму
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"Ялта. Росіюшка купила права у ЗЕбобона і знімає серіал свій про слугу наРОТа РФ. Це двійник нашої Моніки. Куплений на Алі-Експрес, зі знижкою. Уродженець Узбекистану Умід Ісабаєв. Не виключено, що саме він буде гідрантом РФ по тій же схемі, по якій вороги розвели охлос України", – пише блогерка.

"Куплений на Алі-Експрес": двійник Зеленського засвітився в Криму
"Куплений на Алі-Експрес": двійник Зеленського засвітився в Криму

Як раніше писав OBOZREVATEL, Умід Ісабаєв зізнався, що довгий час "не мав ані найменшої гадки", хто такий Володимир Зеленський. Чоловік став відомим у мережі завдяки фото з метро.

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Автор
Марія Дідик
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фил филька
фил филька
так зеленский на самом деле зеленбек оказывается)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
эй, почему украинский президент на узбека похож? )))
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