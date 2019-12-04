"Куплений на Алі-Експрес": двійник Зеленського засвітився в Криму

Двійник президента України Володимира Зеленського, автомеханік з Узбекистану Умід Ісабаєв зіграє його в серіалі "Слуга народу". Чоловіка помітили в Ялті, де триватимуть зйомки.

Про це у Twitter написала блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Ялта. Росіюшка купила права у ЗЕбобона і знімає серіал свій про слугу наРОТа РФ. Це двійник нашої Моніки. Куплений на Алі-Експрес, зі знижкою. Уродженець Узбекистану Умід Ісабаєв. Не виключено, що саме він буде гідрантом РФ по тій же схемі, по якій вороги розвели охлос України", – пише блогерка.

Ялта

Росіюшка купала права у ЗЕбобона і знімає серіал свій про слугу наРОТа РФ

Це т.зв. двійник нашої Моніки

Куплений на Алі-Експрес, зі знижкою

Уродженець Узбекистану Умід Ісабаев

Не виключено, що саме ВІН буде гідрантів РФ по тій же схемі, по якій вороги розвели охлос України pic.twitter.com/ks3nr2P4As - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 4, 2019

Як раніше писав OBOZREVATEL, Умід Ісабаєв зізнався, що довгий час "не мав ані найменшої гадки", хто такий Володимир Зеленський. Чоловік став відомим у мережі завдяки фото з метро.

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