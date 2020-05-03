Кумир молоді 90-х здивував мережу постарілим видом. Фото

Марія Дідик люди 13:18, 3.05.2020 Оновлено: 13:34, 3.05.2020

Популярний російський співак 90-х Андрій Губін здивував своєю зовнішністю. Так, шанувальники зазначили, що 46-річний артист сильно постарів.

Знімок Губіна розмістили на фан-сторінці в соціальній мережі Instagram.

Андрій Губін у 90-х
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"Час нещадний", "Він забив на себе і видно, що давно це зробив", "Йому тільки 46, а як він виглядає сумно звичайно", "Постарів", "Я б його не впізнала", "Що ж з ним стало?", "Постарів конкретно, хоч убий. Зі здоров'ям явно не лади, раз в 45 виглядає на всі 55", "Жахливо виглядають обидва", - коментують в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Губін таємно покинув Росію зі своєю нареченою.

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