Культовий хіт Білик переспівали через 25 років: зірка прокоментувала версію Асії Ахат

Українська співачка і скрипалька Ассія Ахат переспівала знаменитий хіт Ірини Білик "Ти мій" на честь його 25–річчя. Сама ж Білик назвала нову версію пісні "неймовірною і несхожою на оригінал".

Пісня отримала нове дихання, більш сучасне звучання і невід'ємну рису творчості Ассії – партію на скрипці. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба виконавиці (щоб прослухати пісню, доскрольте новину до кінця).

Ірина Білик, яка довгий час підтримує дружні стосунки з Ахат, позитивно відреагувала на кавер.

Ассія Ахат та Ірина Билік на Алеї слави в Києві. Instagram Ірини Білик

"Мені дуже приємно, коли мої колеги, а тим паче подружки, такі як Ассія Ахат, висловлюють бажання виконати мої пісню. Я знаю креативність Асії як у творчості, так і в підборі сценічних костюмів. Вона дуже незвичайна жінка. Я очікувала що це буде щось неймовірне і зовсім не схоже на те, що виконувала я. І я дійсно можу сказати: "Браво, Ассіє! Браво всім, хто брав участь у підготовці мого хіта!". Я думаю, цей кавер не пройде непоміченим", – прокоментувала співачка.

Сама ж Ассія Ахат відзначила, що почула цю пісню незадовго після її виходу. На той момент вона не знала, хто її співає і не здогадувалася, наскільки популярною вона буде. Незабаром Ассія познайомилася з самою Іриною Білик.

Ассія Ахат переспівала хіт Ірини Білик через 25 років. Пресслужба

"Я довгий час займалася класикою і не дуже розбиралася в українській поп-музиці. Але одного разу, дуже давно, відпочиваючи на природі з друзями, я почула весь альбом Ірини Білик. Я була шокована, як самовіддано всі мої друзі підспівували "Ти мiй". Така гарна мелодія і прості слова від чистого серця. Пісня живе і є улюбленою для нас уже довгі роки. Зараз мені хотілося додати в неї своє бачення, осучаснити, але в той же час зберегти первинну чарівність, завдяки якій цей трек люблять і співають вже 25 років. І головне, щоб сподобалася автору – Ірині Білик", – прокоментувала Ассія Ахат.

Саунд-продюсером каверу став Томаш Лукач – відомий український хітмейкер. На його рахунку робота з такими зірками як Віра Брежнєва, LOBODA, група D.Lemma та багатьма іншими.

Відзначимо, в 2020 році пісні "Ти мій" Ірини Білик виповнюється 25 років. Вона вийшла в 1995 році в альбомі "Нова" і вплинула на формування українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик разом з Ольгою Сумською та іншими зірками підтримали важливий соціальний проект "Антиейджизм. Вік не має значення". Артисти взяли участь у фотосесії в стилі "ню", щоб розвіяти стереотипи про зв'язок краси і віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білик, яку також називають "українською Мадонною", отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві.