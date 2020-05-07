Культове місце зйомок "Дом-2" знесли: як тепер виглядає зруйнований майданчик

Знімальний майданчик реаліті-шоу "Дом-2" в Новій Москві знесли. Тепер на місці павільйонів планують будувати нову дорогу.

Про це повідомляє видання "РИА Новости".

Старий майданчик "Дом-2" dailystorm.ru

"На сьогоднішній день на території біля селища Лєтова Роща закінчили вивезення будівельного сміття", – йдеться в повідомленні.

Знімальний майданчик "Дом-2" знесли tvzvezda.ru

На місці майданчика планується будівництво дороги з села Салар'єво до села Мар'їно. З цієї причини ділянку з павільйонами "Дом-2" було вилучено владою Москви.

Знімальний майданчик "Дом-2" знесли tvzvezda.ru

Однак відомо, що учасники реаліті-шоу вже переїхали на іншу територію в Новій Москві. Більш того, тепер площа павільйонів "Дом-2" збільшилася на 60%.

Знімальний майданчик "Дом-2" знесли tvzvezda.ru

Знімальний майданчик "Дом-2" знесли tvzvezda.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка "Дом-2" Степан Меньщиков опублікував новий знімок, на якому його вагітна дружина Ангеліна позує повністю голою.