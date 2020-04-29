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29 квітня • оновлено в 16:24
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Культова пісня Пугачової опинилася в центрі скандалу через плагіат: що трапилося

5.2т
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Переможця російського шоу "Маска" на НТВ Анатолія Цоя звинувачують у плагіаті відомої пісні Алли Пугачової "Позови меня с собой".

Зокрема, звинуваченнями вибухнула білоруська співачка Palina на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

yandex.ru

Так, відомо, що, коли в одному з випусків Цой виконав хіт примадонни, журі було шоковане новим баченням композиції й навіть назвали його шедевром. Однак, як з'ясувалося, співак не сам адаптував пісню подібним чином.

Анатолій Цой в шоу "Маска"

Анатолій Цой в шоу "Маска"

vokrug.tv

Palina заявила, що це вона зробила аранжування композиції Алли Пугачової влітку минулого року. Артистка звинуватила Цоя в тому, що він скористався її роботою, і навіть не подякував.

"Прикро, що хтось може так робити та й все. Без зайвої згадки, будь-якої виноски або хоча б подяки на електронну пошту. Прикро, що у великій дружній команді артиста, у великого телевізійного каналу навіть не знайшлося, що від себе додати в аранжування по суті. До фінальної версії каверу "Позови меня с собой" у мене було 3 робочих проекти, в яких я намагалася знайти потрібне музичне поєднання протягом трьох-чотирьох місяців, тобто на це було витрачено більше ніж 100 годин інтелектуальної роботи. Але, виявляється, можна робити по-іншому", – пише Palina.

"Я спочатку розуміла, що робота з кавером – поле хитке. У мене немає ніяких прав на цю композицію і нічого я Анатолію Цою пред'явити не зможу, та й про все це мені хочеться скоріше забути. Такі справи. Прикро", – додала співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський продюсер Андрій Разін звинуватив співачку Аллу Пугачову в крадіжці пісні.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пихто Дід
Пихто Дід
Пихто Дід, помилився, Тетяна
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Пихто Дід
Пихто Дід
Пихто Дід, ввв. ютубе. ком косая черта watch?v=WEP3USDlW2s
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Пихто Дід
Пихто Дід
Пихто Дід, Взагалі, цю пісню написала Тетяна Снєжина та подарувала її Аллі
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