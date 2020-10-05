Кухар заспівала хіт Ірини Білик на "Танцях з зірками": у мережі розгорілися суперечки

Відома українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар заспівала в прямому ефірі каналу "1+1" – вона виконала знаменитий хіт Ірини Білик "Снег". Користувачі мережі розкритикували хореографа за використання фонограми.

Так, Кухар виступила в шостому випуску "Танців з зірками". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Подробиці шостого ефіру "Танців з зірками" читайте на OBOZREVATEL.

Катерина Кухар виконала пісню Білик "Снег" на шоу "Танці з зірками". YouTube (скріншот відео)

За словами Кухар, свій номер вона присвятила чоловікові Олександру Стоянову, щоб довести йому свою любов і те, що він є єдиним коханням її життя.

Багато користувачів мережі відзначили, що їх зворушив виступ балерини і здивували її вокальні дані. У той же час знайшлися й ті, хто розкритикував артистку за те, що вона нібито співала під фонограму.

"Тільки не кажіть, що ви повірили, що це вона вживу співає. Очевидно ж, що фонограма, а голос заздалегідь добре в автотюном підігнали. Не треба так", – обурилися в мережі.

"Вигукувати "Браво!" на спів під фонограму... Ну це якось некрасиво, сумно і дико", – додали інші.

Катерину Кухар розкритикували за спів під фонограму. YouTube (скріншот коментарів)

Кухар несподівано заспівала в "Танцях з зірками". YouTube (скріншот коментарів)

Катерина Кухар заспівала пісню Білик "Снег". YouTube (скріншот коментарів)

Користувачі мережі розкритикували спів Катерини Кухар. YouTube (скріншот коментарів)

Користувачі мережі розкритикували спів Катерини Кухар через фонограми. YouTube (скріншот коментарів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в шостому випуску проект "Танці з зірками" залишила пара Олег Винник і Олена Шоптенко. У минулому ефірі учасники заявили, що захворіли коронавірусом, тому не можуть продемонструвати свій танець. У цьому випуску лікарі знову заборонили їм виступати. Згідно з правилами шоу, пара може пропустити лише один ефір через COVID-19.

Також проект покинув секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк, який виступав на проекті разом з Яною Заєць.