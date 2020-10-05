Кухар заспівала хіт Ірини Білик на "Танцях з зірками": у мережі розгорілися суперечки

Відома українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар заспівала в прямому ефірі каналу "1+1" – вона виконала знаменитий хіт Ірини Білик "Снег". Користувачі мережі розкритикували хореографа за використання фонограми.

Так, Кухар виступила в шостому випуску "Танців з зірками". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Подробиці шостого ефіру "Танців з зірками" читайте на OBOZREVATEL.

За словами Кухар, свій номер вона присвятила чоловікові Олександру Стоянову, щоб довести йому свою любов і те, що він є єдиним коханням її життя.

Багато користувачів мережі відзначили, що їх зворушив виступ балерини і здивували її вокальні дані. У той же час знайшлися й ті, хто розкритикував артистку за те, що вона нібито співала під фонограму.

"Тільки не кажіть, що ви повірили, що це вона вживу співає. Очевидно ж, що фонограма, а голос заздалегідь добре в автотюном підігнали. Не треба так", – обурилися в мережі.

"Вигукувати "Браво!" на спів під фонограму... Ну це якось некрасиво, сумно і дико", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в шостому випуску проект "Танці з зірками" залишила пара Олег Винник і Олена Шоптенко. У минулому ефірі учасники заявили, що захворіли коронавірусом, тому не можуть продемонструвати свій танець. У цьому випуску лікарі знову заборонили їм виступати. Згідно з правилами шоу, пара може пропустити лише один ефір через COVID-19.

Також проект покинув секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк, який виступав на проекті разом з Яною Заєць.