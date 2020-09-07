Кухар розкритикувала виступ хворої на коронавірус Петрожицької та обурила мережу

Під час другого ефіру шоу "Танці з зірками" хвора на коронавірус зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька та її партнер Ігор Гелуненко виконали запальний джайв під пісню Candyman.

Через хворобу акторка виступила на парковці просто неба. Суддя Катерина Кухар розкритикувала пару, відзначивши, що Петрожицька могла перетанцювати декілька разів. У результаті Дар’я та Ігор отримали 31 бал (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз на вулиці темний вечір (ефір розпочався о 21:00. – Ред.), а пара танцювала вдень, вони могли перезаписати, тому Баба Яга сьогодні проти", – прокоментувала виступ Кухар.

Петрожицька та Гелуненко. Instagram Танці з зірками

Ведучий шоу Юрій Горбунов заступився за пару і повідомив, що вони станцювали тільки один раз. Заява Кухар обурила користувачів мережі. У коментарях під виступом Петрожицької та Гелуненка на Youtube-каналі "Танці з зірками", вони відзначили, що Ольга Фреймут та Ілля Падзина також два випуски поспіль танцювали вдень, але такої критики від Кухар не отримували.

Користувачів мережі обурило те, що Кухар розкритикувала Петрожицьку. Скриншот

Кухар нарвалася на критику в мережі. Скриншот

Кухар розкритикували в мережі. Скриншот

Дар’я Петрожицька та Ігор Гелуненко: дивитися виступ

Як повідомляв OBOZREVATEL, танцювальний проєкт першими покинули Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова. У другому ефірі вони виконали фокстрот, за який отримали 29 балів.

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