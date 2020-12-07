Кухар – про "війни" балерин: колектив – клубок змій, вони різали шубу і розбивали скло

Прима-балерина Національної опери України і суддя популярного шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про жіночу конкуренцію у великому балеті. Вона зазначила, що її намагалися підставити різними способами: вирізали хутро на шубі, розсипали скло на сходинках із надією, що вона поріже ноги перед спектаклем та багатьма іншими.

Такими подробицями Кухар поділилася в ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL. Вона також додала, що балетний колектив – часто жіночий, який можна розглядати, "як клубок змій, що цілуються". Тому таких "хитрощів" з боку конкуренток варто було очікувати.

"Звичайно балетний колектив – це часто жіночий колектив. З одного боку можна його розглядати, як клубок змій, що цілуються. Тому що історії звичайно в житті були різні, вирізали хутро на шубі, розсипали скло на сходинках із надією, що я поріжу ноги перед спектаклем, підрізання тесемок за лаштунками. Все це було. Важливо те, як ти через це проходиш, і що ти для себе виносиш..." – заявила Кухар.

Вона також зазначила, що зробила для себе важливі висновки з цих ситуацій – не варто витрачати енергію на дрібні капості, або ж включатися в чиюсь "брудну гру". За словами балерини, всі свої сили завжди потрібно направляти на творче зростання та саморозвиток.

"Головне правильно реагувати на конкуренцію, вона повинна правильно мотивувати й змушувати тебе працювати ще більше. Не можна витрачати свій час і енергію на дрібні капості... Коли людину зсередини з'їдає жовч, заздрість та злість, у неї відсутнє творче зростання. Вона не розвивається ні як особистість, ні як актор. Тому я не хочу включатися в їхню гру, краще направляти всю свою силу та енергію на саморозвиток, самопізнання, на роботу в залі", – підсумувала Кухао.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кухар також розповіла, як потрапила в моторошну ДТП, через яку могла бути зруйнована її кар'єра.