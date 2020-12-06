Кухар про скандали на "Танцях з зірками": не можу сказати "і так годиться", я повинна говорити правду. Інтерв'ю

Прима-балерина Національної опери України, виконуюча обов'язки директора КДХУ і суддя популярного шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар не тільки успішна артистка, але й щаслива дружина і мама.

Вона встигає не тільки займатися кар'єрою, а й виховувати двох дітей, а також знаходити особистий час на чоловіка. Крім того, зірка навіть подумує про народження третьої дитини.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL Кухар розповіла, як пандемія коронавірусу відобразилась на роботі артистів, повідала про стосунки з чоловіком Олександром Стояновим і про можливе майбутнє поповнення в родині. Також прима-балерина прокоментувала перемогу Санти Дімопулос у шоу "Танці з зірками".

– Катерино, розкажіть трохи про ваше життя. Як зараз проходить робота балерини і загалом артиста шоу-бізнесу під час пандемії коронавірусу?

– Роботі балерини і артиста під час пандемії не позаздриш і не побажаєш навіть ворогу. Здається, що весь світ застиг у певній паузі й очікуванні. Всі наші гастролі з квітня 2020 року до березня 2021 року, на жаль, скасувалися, а плани розсипалися, немов картковий будиночок. Традиційні двомісячні зимові гастролі по Франції, грудневі й річні в США, Мексиці, Іспанії, Бельгії, Китаї і багатьох інших... Навіть в Україні зараз через карантин складно щось планувати. Мій чоловік Олександр Стоянов, крім того що першокласний артист балету, також є артистичним директором, організовує гастролі, зараз часто стикається з проблемою скасування-перенесенням вистав. Тільки-но він усе налагодить, збирає трупу – і приходить повідомлення, що місто, в якому ми повинні танцювати, потрапляє в червону зону.

У театрі хворіє дуже багато людей, то ми входимо в форму, то з неї виходимо, бо когось закривають на карантин. Для артистів, які звикли бути завжди затребуваними, це дуже складний час. Багато хто залишився без заробітку і змушений шукати себе в інших професіях.

Виступ прими-балерини Катерини Кухар. пресслужба Катерини Кухар

– Як вважаєте, чи правильно зараз забороняти артистам виступати?

– Однозначної відповіді на це питання в мене немає. За життя дотримуюся думки – не судіть, і не судимі будете. Болюче питання і двояке. З одного боку, спектаклі сприяють скупченню людей, маски не дають гарантію й не захищають на 100% від захворювання. З іншого боку, для артиста балету – це втрата форми і маленька творча смерть.

– Як ви уявляєте своє життя, наприклад, через 5-10 років? Що б ви хотіли змінити зараз?

– Своє життя через 5-10 років я уявляю таким же активним. Думаю, що буду більше сконцентрована на адміністративній діяльності. На творчості, допомагаючи розкриватися таланту інших особистостей. Попри всі труднощі, з якими доводиться стикатися на державній службі в Київському державному хореографічному училищі, я отримую задоволення від своєї роботи, коли бачу палаючі очі дітей, коли бачу, що стіни училища перетворюються, і поступово для дітей створюються комфортні умови для навчання. Хочу бути провідником для юних обдарувань, балетних талантів у їхньому новому напрямку в житті. А ще хочу присвятити себе своїм дітям, побуті, мрію пройти курси кулінарії, зайнятися власним садом.

Що б я хотіла поміняти? Зробила б не 24 години на добу, а хоча б 36 (сміється). А в іншому практично нічого. Ще б скасувала всесвітню пандемію, повернула б усе на круги своя. У людей так часто буває: "Що маємо, не бережемо, втративши – плачемо". Коли в нас був шалено щільний гастрольний графік, не було часу для того, щоб проводити його з родиною в Києві... ми скаржилися одне одному зі Стояновим, що нудьгуємо за дітьми й хочемо бути з ними частіше. Зараз ми весь час у Києві й теж скаржимося, але вже з іншого приводу – хочемо виїхати за кордон, на гастролі. Людині завжди щось не так і не те. Потрібно шукати щось хороше в кожному моменті життя й радіти, і насолоджуватися всіма його проявами.

Катерина Кухар на сцені. пресслужба Катерини Кухар

– У багатьох зірок шоу-бізнесу дуже щільний графік. До того ж у вас у родині два артисти, чи вистачає час одне на одного? Як полюбляєте проводити час удвох із чоловіком?

– Ми з чоловіком завжди знаходимо час одне для одного і навіть тоді, коли всі вдома. Ми часто одне одному робимо певні романтичні сюрпризи. Пам'ятаю, якось зустрічала Сашу в аеропорту після гастролей, зав'язала йому очі й відвезла в незвичайне місце. Переконана, що будь-які стосунки – це улюблена робота двох. Щоб не набридати, потрібно працювати одне для одного й не забувати, що дружина для чоловіка повинна бути не тільки матір'ю його дітей, домогосподаркою, але і коханкою, другом, союзником, хорошим партнером. Тому жінка повинна поєднувати в собі ці якості і вдома теж радувати око, як квітка, а не ходити в старих штанях.

Чоловік повинен любити жінку так, щоб у неї не було навіть тіні сумнівів, що її хтось інший може любити більше. Він повинен пам'ятати, що дружина – це безцінний скарб, і те, що вона саме з ним, – це його джек-пот і велика нагорода.

Ми полюбляємо разом дивитися фільми в ліжку. Обожнюємо їздити на машині в інші міста, відвідувати ресторани, музеї, разом готувати, ходити після вистави на парні масажі. В принципі, ми все робимо разом, нам не нудно, і це важливо. Навіть бренд, який ми створили, – Art of self love, про мистецтво любити себе, ми створили його разом. Саша першу аромасвічку створив для мене, а потім вже через певний час ми вирішили зробити невеличке свічкове виробництво. Він як ніхто інший знає, що в моїй гримерці і вдома, в якому б куточку світу я не танцювала, завжди горить свічка. Це мій ритуал, який допомагає черпати натхнення і енергію. Найулюбленіший мій час доби – вечір, ніч, коли ми лягаємо спати, коли я носом втикаюся в його шию і відчуваю повний спокій.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов. пресслужба Катерини Кухар

– Ваші діти, дивлячись на вас із чоловіком, бажають також стати артистами? Або в них інші захоплення?

– Тимур у нас футболіст. Він ще в дошкільному віці сказав, що балет не його. Йому було років зо три, коли ми його вперше привели на "Лускунчик". Перші п'ять хвилин він сидів, як заворожений, а потім йому все набридло, повернувся і сказав: "Мама, балет – неть!" Я кажу: "Добре, не питання, змушувати не будемо".

А Настя в нас балериною народилася. У ній очевидна схильність. Настя дуже танцювальна, м'яка, артистична, і розтяжка в неї від природи відмінна, але поки хоче бути дизайнером. Нещодавно святкували її День народження, і вона замовляла у всіх сумочки.

Дійшла висновку, що батьки, які досягли успіху в будь-якій справі, не завжди можуть займатися тим же зі своїми дітьми через свою вимогливість. Наприклад, мені не подобається підхід моєї доньки до танців... Я, на жаль, напевно, не зможу з нею займатися, якщо вона підходитиме з такою ж відповідальністю до танців, як зараз.

– Чи замислювалися ви з чоловіком про поповнення в родині?

– Регулярно замислююся, особливо коли про це нагадує Олександр. Тож якщо ще раз в Україні введуть один локдаун, можливо, в нашій родині з'явиться третя дитина.

Катерина Кухар із сім'єю. пресслужба Катерини Кухар

– Трохи про шоу "Танці з зірками". Як ви вважаєте, що багатьом учасникам не вистачало для перемоги в шоу?

– Так не можна сказати, що всім не вистачає якоїсь конкретної риси. Комусь не вистачає працьовитості, іншому фізичних даних, третьому артистизму, четвертому потрібно розслабитися і розслабитись. Всі люди індивідуальні.

І важливо пам'ятати, що не всі в рівних умовах починають свій старт у цьому проєкті. Хтось танцював щодня на сцені, в репетиційній залі, а хтось робив перші кроки на паркеті, тому я звертала увагу на те, чому людина навчилася за проєкт. Скільки зусиль доклала.

– Що думаєте про перемогу Санти і про те, що вона передала кубок Юлі Саніній?

– Усі три учасниці фіналу викладалися максимально, щоб виграти, і пройшли 14 складних емоційно і фізично тижнів. Що стосується вчинку Санти, яка передала свій кубок Юлі Саніній. Я думаю, що це було емоційне рішення, вона не очікувала, що переможе. Я вважаю, що вони обидві гідні перемоги, вони дарували глядачам кожного ефіру справжнє свято.

– Чи часто траплялися сварки з суддями на шоу "Танці з зірками"?

– Не згадую такого випадку. Ми часто дихаємо в унісон, хоча іноді наші думки можуть не збігатися. Ми артисти різних жанрів.

Катерина Кухар на шоу "Танці з зірками". пресслужба Катерини Кухар

– Ваші сварки з Ольгою Фреймут стали справжніми скандалами на шоу. Ви часто з учасниками воюєте? І чим завжди закінчуються ваші конфлікти?

– З Ольгою Фреймут у нас добрі стосунки, ми з нею спілкувалися і були знайомі ще задовго до шоу. Напевно, тому вона дозволяла собі більше за інших. Я дотримуюся думки, що артист повинен висловлюватися в танці, коли танець закінчується, свою думку висловлюють члени журі. Ми не чекаємо виправдань від учасників. Ми чекаємо від них тільки танцю! Вони ж можуть висловлюватися в сюжеті або на балконі, який для цього і призначений.

Ми всі повинні подарувати свято і яскраву картинку для глядача. Судді повинні мотивувати артистів працювати на всі 100%. Дуже важливо, чи змогли судді підібрати правильні слова, для того щоб пограти на струнах душі і допомогти внутрішньому оркестру учасників розкритися й зазвучати. Так, іноді доводиться говорити правду в очі, деякі герої часом не приходили на репетиції, потім плакали і говорили, що не встигли вивчити новий танець. Як людині мені було щиро шкода їх, хотілося підтримати. Але як артист я вважаю, що це з їхнього боку був непрофесійний підхід. Коли ви виходите на паркет, усі недосипання, недоїдання, хвороби не мають зовсім ніякого значення. Є тільки ваш герой, якого ви танцюєте, і глядач. Учасники знали заздалегідь, що йдуть у головне шоу країни, і щоб був результат, треба працювати і приділяти танцю увагу. Як суддя я не можу сказати "і так годиться", я повинна сказати правду, навіть розуміючи, що фанатам учасників це не сподобається.

Зірки – адекватні люди, вони все розуміють, ми працюємо на один результат – подарувати свято глядачам. Тому більшість нормально до всього ставиться й реагує. Але, звичайно, є й ті, хто сприймає зауваження як образу і переносить їх потім у життя. За 4 сезони в танцях таких було декілька осіб.

– Під час роботи балерини ви стикалися з заздрістю колег? Чи була конкуренція в театрі? Чи траплялися з вами такі неприємні ситуації, наприклад, коли голки підкладали в пуанти або щось таке?

– Конкуренція наявна в будь-якій сфері. Головне правильно на неї реагувати, вона повинна правильно мотивувати і змушувати тебе працювати ще більше. Не можна витрачати свій час і енергію на дрібні капості... Коли людину зсередини з'їдає жовч, заздрість і злість, у неї немає творчого зростання. Вона не розвивається ні як особистість, ні як актор. Краще направляти всю свою силу і енергію на саморозвиток, самопізнання, на роботу в залі.

У житті завжди є дві сторони медалі, залежно від того, з якого боку людина на нього дивиться. Звичайно, балетний колектив – це найчастіше жіночий колектив. З одного боку, можна його розглядати як клубок змій, що цілуються. Тому що історії, звичайно, в житті були різні – вирізали хутро на шубі, розсипали скло на сходинках із надією, що я поріжу ноги перед спектаклем, підрізання тесемок за лаштунками. Все це було. Важливим є те, як ти через це проходиш і що ти для себе виносиш... Тому що навколо завжди є люди, які несуть позитив, налаштовані на творчу хвилю і займаються саморозвитком. Тут питання, яку сторону бачиш ти. Я для себе виокремлюю позитивних людей і вмію ідентифікувати недоброзичливців, усувати їх від себе й не пускати у свій простір, не реагувати на їхню жовч, злість і незадоволення власною кар'єрою. Не хочу долучатися до їхньої гри, краще свою енергію спрямовувати на творчість, розвиток, допомогати комусь.

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