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4 березня • оновлено в 17:03
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Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову: реакція зірки

9.7т
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Російська телеведуча Лєра Кудрявцева різко відреагувала на новину про те, що вона більше не є ведучою премії "Муз-ТВ" – її замінила співачка Ольга Бузова.

Так, у коментарі виданню Super Кудрявцева зізналася, що керівництво каналу не поставило її до відома про кадрові перестановки.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Instagram @leratv

"Чесно кажучи, не очікувала, що телеканал, на якому я працюю довгі роки, де лежить моя трудова книжка, до якого я маю безпосереднє відношення, навіть не поставив мене до відома про такі зміни. Мені здається, це підлість. Справа не в тому , ким мене "замінили",я ставлюся до цього спокійно, а в тому, що ніхто не подзвонив і навіть не повідомив про таке рішення",каже Кудрявцева.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Instagram @ buzova86

Примітно, що після того, як Лєра дізналася новину, в своєму Instagram вона опублікувала фрагмент з мультфільму "Ну, постривай!", на якому Вовк підіймається по мотузці вгору, а заєць обрізає цю мотузку.

У коментарях користувачі зазначили:

"Це Бузова підіймається на Олімп".

Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову

Крім того, прихильники почали підтримувати телеведучу:

Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову
Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову
Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову
Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову
Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева розповіла, що в 24 роки стала жертвою домашнього насильства. Знаменитість зізналася, що у неї були стосунки з багатим чоловіком, який бив і знущався над нею.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ольга Бузова Лера Кудрявцева
Місце
Росія
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Зачем телеканалу, который себя уважает, дряхлая ботексная старуха.
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