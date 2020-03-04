Кудрявцеву вигнали з "Муз-ТВ" через Бузову: реакція зірки

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева різко відреагувала на новину про те, що вона більше не є ведучою премії "Муз-ТВ" – її замінила співачка Ольга Бузова.

Так, у коментарі виданню Super Кудрявцева зізналася, що керівництво каналу не поставило її до відома про кадрові перестановки.

Лєра Кудрявцева Instagram @leratv

"Чесно кажучи, не очікувала, що телеканал, на якому я працюю довгі роки, де лежить моя трудова книжка, до якого я маю безпосереднє відношення, навіть не поставив мене до відома про такі зміни. Мені здається, це підлість. Справа не в тому , ким мене "замінили", – я ставлюся до цього спокійно, а в тому, що ніхто не подзвонив і навіть не повідомив про таке рішення", – каже Кудрявцева.

Ольга Бузова Instagram @ buzova86

Примітно, що після того, як Лєра дізналася новину, в своєму Instagram вона опублікувала фрагмент з мультфільму "Ну, постривай!", на якому Вовк підіймається по мотузці вгору, а заєць обрізає цю мотузку.

У коментарях користувачі зазначили:

"Це Бузова підіймається на Олімп".

Крім того, прихильники почали підтримувати телеведучу:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева розповіла, що в 24 роки стала жертвою домашнього насильства. Знаменитість зізналася, що у неї були стосунки з багатим чоловіком, який бив і знущався над нею.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся