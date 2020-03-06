Кудрявцева зі скандалом пішла з "Муз-ТВ" після заміни її на Бузову

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева оголосила про свій відхід з каналу "Муз-ТВ" після скандалу з премією.

Так, про те, що вона вирішила покинути телеканал, на якому пропрацювала 20 років, знаменитість повідомила в коментарі Starhit.

Лєра Кудрявцева Instagram @leratv

За словами Кудрявцевої, з таким "свинським ставленням" вона миритися не буде.

"Рішення мною вже прийнято. Тому що іноді один гидкий вчинок говорить про все. У мене запланована зйомка 15 березня, але вона вже не відбудеться. Зараз знаходжуся не в Москві, тому оголошу про відхід, коли повернуся. На "Муз-ТВ" я вела програму за символічну плату – по дружбі, так би мовити, це була як своєрідна ностальгія. Домовлялася спеціально з НТВ, де працюю, мовляв не можу кинути те – рідне й близьке. Але з таким свинським ставленням миритися не буду" , – заявила Лєра.

Лєра Кудрявцева Instagram @leratv

Крім того, Кудрявцева розчарована поведінкою Армана Давлетярова – глави телеканалу:

"Арман дзвонив кілька разів після мого першого коментаря журналістам, але я не взяла слухавку. Більше немає бажання спілкуватися з "друзями", які вдають і хитрують, що не розуміють про що йдеться. Мені все одно, хто буде вести премію, але мені не байдуже на ставлення "друга" і на те, як він вирішив себе повести в даній ситуації. Я приймаю його закон гри тепер. Немає проблем!"

Лєра Кудрявцева Instagram @leratv

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Лєра Кудрявцева різко відреагувала на новину про те, що вона більше не є ведучою премії "Муз-ТВ" – її замінила співачка Ольга Бузова. Зокрема, за словами телеведучої, її більше розлютило те, що керівництво каналу не поставило її до відома про кадрові перестановки.

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