Російська телеведуча Лєра Кудрявцева розповіла, що після народження доньки Маші влітку 2018 року вона завагітніла втретє, однак не змогла виносити дитину.

Таке зізнання знаменитість зробила в прямому ефірі з Тіною Канделакі.

Лєра Кудрявцева peopletalk.ru

Так, за словами Лєри, через кілька місяців після других пологів, вона відчула зміни в організмі:

"З'явилися болі в спині, живіт тягнуло. Подзвонила до свого гінеколога й поїхала в клініку. Вона мене оглянула та замовкла на п'ять хвилин. Я, зрозуміло, відразу ж подумала, що там щось погане. Я ж панікерша. А вона повідомила, що я вагітна, причому вже два місяці".

Лєра Кудрявцева з чоловіком Ігорем Макаровим Instagram @leratv

Кудярвцева зізнається, що вони з чоловіком Ігорем Макаровим вирішили залишити дитину:

"Порахували так: якщо зможу виносити, то буде чудово. Але так вийшло, що не змогла".

За словами телеведучої, це трапилося через те, що в той період її організм був дуже ослаблений через ЕКО й важку вагітність.

Лєра Кудрявцева та Ігор Макаров з донькою Машею Instagram @leratv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева образила росіян, які працюють вдома під час пандемії коронавірусу.