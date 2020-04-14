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14 квітня • оновлено в 07:58
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Кудрявцева втратила третю дитину

4.3т
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Російська телеведуча Лєра Кудрявцева розповіла, що після народження доньки Маші влітку 2018 року вона завагітніла втретє, однак не змогла виносити дитину.

Таке зізнання знаменитість зробила в прямому ефірі з Тіною Канделакі.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

peopletalk.ru

Так, за словами Лєри, через кілька місяців після других пологів, вона відчула зміни в організмі:

"З'явилися болі в спині, живіт тягнуло. Подзвонила до свого гінеколога й поїхала в клініку. Вона мене оглянула та замовкла на п'ять хвилин. Я, зрозуміло, відразу ж подумала, що там щось погане. Я ж панікерша. А вона повідомила, що я вагітна, причому вже два місяці".

Лєра Кудрявцева з чоловіком Ігорем Макаровим

Лєра Кудрявцева з чоловіком Ігорем Макаровим

Instagram @leratv

Кудярвцева зізнається, що вони з чоловіком Ігорем Макаровим вирішили залишити дитину:

"Порахували так: якщо зможу виносити, то буде чудово. Але так вийшло, що не змогла".

За словами телеведучої, це трапилося через те, що в той період її організм був дуже ослаблений через ЕКО й важку вагітність.

Лєра Кудрявцева та Ігор Макаров з донькою Машею

Лєра Кудрявцева та Ігор Макаров з донькою Машею

Instagram @leratv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева образила росіян, які працюють вдома під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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