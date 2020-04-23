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23 квітня • оновлено в 08:59
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Кудрявцева різко пройшлася по Собчак

1.2т
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Російська телеведуча Лєра Кудрявцева зізналася, що вона не знайде спільну мову з Ксенією Собчак і їй не близька її позиція.

Таку заяву Кудрявцева зробила під час прямого ефіру в Instagram зі співачкою Ольгою Бузовою.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

peopletalk.ru

Зокрема, Ольга поцікавилася у Кудрявцевої, якби телеведучу помістили на безлюдний острів, кого б вона вибрала в компаньйони – Собчак чи Бузову. На що Лєра, не замислюючись, відповіла:

"Бузову. З Ксенією я спільну мову не знайду. Ми будемо чіплятися один до одного, слово за слово... Я до неї спокійно ставлюся, але мені абсолютно не близька її позиція. У мені не відгукується все, що вона робить. Вона намагається на хайп вийти. Ксенія завжди нав'язує свою думку, щоб ти не робила. Вона буде доводити своє. А я доводити щось не хочу і не вмію", – пояснила свій вибір Кудрявцева, додавши, що вона любить легких людей.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева образила росіян, які працюють вдома під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ксенія Собчак Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Забралов Ник
Забралов Ник
кому це цікаво в Україні, сивохи?
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