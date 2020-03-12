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12 березня • оновлено в 13:00
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Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку: що трапилося

1.1т
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Російська телеведуча Лєра Кудрявцева отримала серйозну травму на екстремальному атракціоні під час відпочинку в Дубаї.

Про неприємність розповіла сама знаменитість на своїй сторінці в Instagram.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Instagram @leratv

Так, за словами Лєри, під час катання вона сильно вдарилася головою.

"Навіть не знаю, як м'якше сказати. Коротше, я тупа! Хто в цьому не сумнівався – радійте. Визнаю. Побачила вогники, музику й побігла. Починалося все весело, поки цей стілець не перекинувся на 360 градусів, і я не вдарилася головою. Далі все як в тумані. Якщо буду тупити, знайте, у мене карусельна травма!", – розповіла Кудрявцева.

У коментарях прихильники почали підтримувати телеведучу, а також зізнавалися, що вони самі не зважилися б сісти на такий атракціон.

Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку
Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку
Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку
Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку
Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева, у якої хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них, показала фото в купальнику.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Росія
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