Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку: що трапилося

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева отримала серйозну травму на екстремальному атракціоні під час відпочинку в Дубаї.

Про неприємність розповіла сама знаменитість на своїй сторінці в Instagram.

Лєра Кудрявцева Instagram @leratv

Так, за словами Лєри, під час катання вона сильно вдарилася головою.

"Навіть не знаю, як м'якше сказати. Коротше, я тупа! Хто в цьому не сумнівався – радійте. Визнаю. Побачила вогники, музику й побігла. Починалося все весело, поки цей стілець не перекинувся на 360 градусів, і я не вдарилася головою. Далі все як в тумані. Якщо буду тупити, знайте, у мене карусельна травма!", – розповіла Кудрявцева.

У коментарях прихильники почали підтримувати телеведучу, а також зізнавалися, що вони самі не зважилися б сісти на такий атракціон.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева, у якої хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них, показала фото в купальнику.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram