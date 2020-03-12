Кудрявцева отримала серйозну травму на відпочинку: що трапилося

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева отримала серйозну травму на екстремальному атракціоні під час відпочинку в Дубаї.
Про неприємність розповіла сама знаменитість на своїй сторінці в Instagram.
Лєра Кудрявцева
Instagram @leratv
Так, за словами Лєри, під час катання вона сильно вдарилася головою.
"Навіть не знаю, як м'якше сказати. Коротше, я тупа! Хто в цьому не сумнівався – радійте. Визнаю. Побачила вогники, музику й побігла. Починалося все весело, поки цей стілець не перекинувся на 360 градусів, і я не вдарилася головою. Далі все як в тумані. Якщо буду тупити, знайте, у мене карусельна травма!", – розповіла Кудрявцева.
У коментарях прихильники почали підтримувати телеведучу, а також зізнавалися, що вони самі не зважилися б сісти на такий атракціон.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лєра Кудрявцева, у якої хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них, показала фото в купальнику.
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