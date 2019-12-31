Кудрявцева, Бледанс, Заворотнюк та інші: топ-6 російських зірок, які збільшили груди

Уже кілька днів зірки та пластичні хірурги обговорюють НП, яка сталася з телеведучою Лєрою Кудрявцевою. Так, у знаменитості лопнув грудний імплант і їй довелося видаляти обидва хірургічним шляхом.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку російських зірок, які збільшили свій бюст.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева збільшила бюст ще п'ятнадцять років тому. Телеведуча раніше не зізнавалася в цьому, поки їй не довелося видалити силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них.

Лєра Кудрявцева

Дана Борисова

Телеведуча Дана Борисова була володаркою першого розміру грудей. Однак після народження та годування дитини вона зважилася на операцію і збільшила бюст на два розміри.

Дана Борисова

"Після пологів і однорічного годування доньки мої груди перетворилася у дві висохлі ганчірочки", — говорила Дана.

Анастасія Заворотнюк

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, не зізнавалася в хірургічному втручанні. Однак по фото можна помітити, що вона також збільшила груди на 2 розміри. Зазначимо, що до хвороби актриса часто з'являлася на публіці у вбраннях з відвертим декольте.

Анастасія Заворотнюк

Ірина Дубцова

Співачка Ірина Дубцова, на відміну від Анастасії Заворотнюк, чесно зізналася в збільшенні розміру грудей. Артистка вважає, що безглуздо приховувати очевидне.

"Не бачу сенсу вигадувати фантастичні історії, звідки в моєму декольте замість першого розміру раптом з'явився третій", — говорила Дубцова.

Ірина Дубцова

Анастасія Волочкова

Як і багато зірок, балерина Анастасія Волочкова ухиляється від прямих запитань про збільшення свого бюста. Але, якщо порівняти її фото різної давності, можна помітити хірургічне втручання. Зазначимо, що, судячи з усього, Анастасія пишається своїми шикарними грудьми, адже часто фотографується топлес.

Анастасія Волочкова

Евеліна Бледанс

Одна з найпривабливіших знаменитостей Евеліна Бледанс завжди хизувалася своєю сексуальністю як головним козирем. Однак телеведуча не раз підкреслювала, що її фігура була далека від ідеалу, поки вона не ризикнула збільшити груди.

Евеліна Бледанс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

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