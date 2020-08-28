Куди українці можуть полетіти на відпочинок без тестів та ізоляції: названо країни
Літній сезон завершується, але туристичні країни не припиняють приймати відпочивальників, зокрема, з України. Однак для мандрівників усе ж діють деякі правила у зв'язку з поширенням коронавірусу.
OBOZREVATEL розібрався, в які туристичні країни світу українці можуть полетіти на відпочинок без проходження тестів та ізоляції. Також мандрівниками варто розуміти під час планування поїздки, що правила можуть змінитися будь-якої миті залежно від епідеміологічної ситуації.
Туреччина
Для українських туристів відпочинок у цій країні доступний із 1 липня 2020 року. Оскільки Туреччина перебуває в "зеленій" зоні, то мандрівникам після приїзду додому немає потреби проходити тестування чи самоізоляцію.
Албанія
Це перша країна, в яку українські туристи змогли вирушити на відпочинок після карантинних обмежень. Зараз Албанія перебуває в "червоній" зоні, тому після повернення з країни громадянам України потрібно або зробити тест на коронавірус, або піти на двотижневу самоізоляцію.
Єгипет
В'їзд у країну для туристів необмежений. Єгипет перебуває в "зеленій" зоні, тому після відпочинку українцям не потрібно проходити 14-денну обсервацію. Але з 1 вересня 2020 року країна вводить нові правила для мандрівників. Не пізніше ніж за 72 години до прибуття в Єгипет потрібно здати ПЛР-тест. Це не стосується дітей до шести років.
Також є вимоги щодо того, якою має бути довідка про негативний результат тесту. Зокрема, вона має бути видана в оригіналі з мокрою печаткою, без дефектів і подряпин і перекладена на англійську або арабську мову.
Чорногорія
Із 7 серпня українцям дозволено в'їзд у країну без обмежень. Проте Україна віднесла Чорногорію до "червоної" зони, тому після повернення з відпочинку необхідно пройти 14-денну обсервацію або здати тест на коронавірус.
Болгарія
16 липня 2020 року країна дозволила українським громадянам не проходити тест чи самоізоляцію. Оскільки зараз Болгарія належить до "зеленої" зони, то повертатися з цієї країни додому можна без додаткових вимог.
Мексика
Мексика – один із найбільших туристичних центрів у світі. Країна перебуває в "червоній" зоні, тому після повернення з відпочинку всім необхідно буде пройти 14 днів самоізоляції або здати ПЛР-тест.
Мальдіви
З 15 липня в країну можна полетіти без обмежень. При цьому для українців Мальдіви віднесено до "червоної" зони, тому потрібно обов'язково пройти тест на COVID-19 або ж піти на двотижневу самоізоляцію.
Домінікана
Країна відкрита для туристів, але Україна віднесла її до "червоної" зони. Тому після повернення з Домінікани українцям слід або піти на самоізоляцію, або зробити тест на коронавірус.
Також українців готові приймати на острові Занзібар (Танзанія). Але після повернення з поїздки необхідно пройти тест або двотижневу самоізоляцію.
Зазначимо, що українські туристи також можуть полетіти на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Але для цього необхідний негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який має бути зроблено не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон ОАЕ. Після повернення з країни тести і самоізоляція не потрібні.
Також громадяни України можуть відвідати Хорватію. Щоб поїхати на відпочинок у цю країну, необхідний негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон. Тести і самоізоляція після поїздки не потрібні.
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