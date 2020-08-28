Куди українці можуть полетіти на відпочинок без тестів та ізоляції: названі країни

Названі країни, куди українці можуть полетіти без проходження тестів та ізоляції. ua.112.ua

Літній сезон завершується, але туристичні країни не припиняють приймати відпочивальників, зокрема з України. Однак для мандрівників все ж діють деякі правила у зв'язку з поширенням коронавірусу.

OBOZREVATEL розібрався, в які туристичні країни світу українці можуть полетіти на відпочинок без проходження тестів та ізоляції. Також мандрівниками слід розуміти під час планування поїздки, що правила можуть змінитися в будь-який момент у залежності від епідеміологічної ситуації.

Туреччина

Для українських туристів відпочинок у цій країні доступний з 1 липня 2020 року. Оскільки Туреччина знаходиться в "зеленій зоні", то мандрівникам після приїзду додому немає потреби проходити тестування чи самоізоляцію.

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Албанія

Це перша країна, в яку українські туристи змогли вирушити на відпочинок після карантинних обмежень. Зараз Албанія знаходиться в "червоній зоні", тому після повернення з країни громадянам України потрібно або зробити тест на коронавірус, або піти на двотижневу самоізоляцію.

Єгипет

В'їзд у країну для туристів необмежений. Єгипет знаходиться в "зеленій зоні", тому після відпочинку українцям не потрібно проходити 14-денну обсервацію. Але з 1 вересня 2020 року країна вводить нові правила для мандрівників. Не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Єгипет, потрібно здати ПЛР-тест. Це не стосується дітей до шести років.

Також є вимоги щодо того, як має виглядати довідка про негативний результат тесту. Так, вона повинна бути видана в оригіналі з мокрою печаткою, без дефектів і подряпин, і перекладена на англійську або арабську мову.

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Чорногорія

З 7 серпня українцям дозволений в'їзд у країну без обмежень. Проте Україна віднесла Чорногорію до "червоної зони", тому після повернення з відпочинку необхідно пройти 14-денну обсервацію або здати тест на коронавірус.

Болгарія

16 липня 2020 року країна дозволила українським громадянам не проходити тест чи самоізоляцію. Оскільки зараз Болгарія віднесена до "зеленої зони", то повертатися з цієї країни додому можна без додаткових вимог.

Мексика

Мексика – один з найбільших туристичних центрів у світі. Країна знаходиться в "червоній зоні", тому після повернення з відпочинку всім необхідно буде пройти 14 днів самоізоляції або здати ПЛР-тест.

Мексика знаходиться в "червоній зоні" yeremenko.ua

Мальдіви

З 15 липня в країну можна полетіти без обмежень. При цьому для українців Мальдіви віднесені до "червоної зони", тому потрібно обов'язково пройти тест на COVID-19 або ж піти на двотижневу самоізоляцію.

Домінікана

Країна відкрита для туристів, але Україна віднесла її до "червоної зони". Тому після повернення з Домінікани українцям слід або піти на самоізоляцію, або зробити тест на коронавірус.

Також українців готові приймати на острові Занзібар (Танзанія). Але після повернення з поїздки необхідно пройти тест або двотижневу самоізоляцію.

Після повернення із Занзібару необхідно пройти тест або ізоляцію marison.com.ua

Відзначимо, що українські туристи також можуть полетіти на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Але для цього необхідний негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який має бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон ОАЕ. Після повернення з країни тести і самоізоляція не потрібні.

Також громадяни України можуть відвідати Хорватію. Щоб поїхати на відпочинок у цю країну, необхідний негативний ПЛР-тест, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон. Тести і самоізоляцію після поїздки не потрібні.

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