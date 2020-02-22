Останнім часом зірки російського шоу-бізнесу стали відверто говорити про розмір своїх пенсій. Причому деякі пишаються, що в них вона значно більша, ніж середня по Росії, а деякі, навпаки, скаржаться, що на отримані гроші неможливо прожити.

Так, багато хто із знаменитостей Росії мають почесні звання й нагороди, і тому їх пенсія складає "кругленьку" суму. Однак така ситуація далеко не з усіма зоряними пенсіонерами. OBOZREVATEL з'ясовував, яку пенсію отримують Алла Пугачова, Борис Моїсеєв, Юрій Лоза, Леонід Якубович, Регіна Дубовицька та інші російські артисти.

Нікас Сафронов

Нікас Сафронов mk.ru

Нікас Сафронов – заслужений художник Росії, народний художник Республіки Дагестан, професор Ульяновського державного університету, член Російської Академії мистецтв. Розмір пенсії 63-річного художника – 57 тисяч рублів (близько 21,6 тисячі гривень).

Борис Моїсеєв

Борис Моїсеєв vokrug.tv

Борис Моїсеєв – заслужений артист Росії. Він отримує пенсію в розмірі 55 тисяч рублів (близько 20,9 тисячі гривень).

Алла Пугачова

Алла Пугачова glavred.info

Алла Пугачова – народна артистка СРСР, лауреат Державної премії Росії, кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступенів. Її пенсія – 47 тисяч рублів (близько 17,8 тисячі гривень).

Едіта П'єха

Едіта П'єха "Известия"

Едіта П'єха – народна артистка СРСР і РРФСР, кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступенів, власниця багатьох інших нагород. Отримує пенсію в розмірі 45 тисяч рублів (близько 17,1 тисячі гривень).

Євген Петросян

Євген Петросян ru.sputnik.md

74 річний Петросян також має звання "Народний артист РРФСР". Його пенсія становить 20 тисяч рублів (близько 7,6 тисячі гривень). "У мене звичайна пенсія. Понад двадцять тисяч рублів", – сказав він виданню "Телепрограма". Петросян, сміючись, підкреслив, що цих грошей йому цілком вистачає на всі витрати.

Регіна Дубовицька

Регіна Дубовицька "Співрозмовник"

Розмір пенсії керівника "Аншлагу" Регіни Дубовицької становить 16 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень). "Мабуть, я недостатньо знаменита, якщо отримую такі гроші", – сказала телеведуча журналістам. Вона заявила, що в Москві на таку пенсію прожити не можна.

Юрій Лоза

Юрій Лоза versiya.info

Російський музикант і композитор Юрій Лоза – власник пенсії розміром у 12 тисяч 900 рублів (4,9 тисячі гривень). "Була дев'ять тисяч, потім її підняли. Але мені приходять гонорари за музичні композиції і тексти пісень, "авторські" – я пишу статті, іноді беру участь у різних проектах", – каже музикант.

Леонід Якубович

Леонід Якубович regnum.ru

Народний артист Росії, ведучий капітал-шоу "Поле чудес" Леонід Якубович отримує в якості пенсії 23 тисячі рублів. "Я, як і багато, з ким я розмовляв, не можемо збагнути, а що, власне, відбувається. Я працюю з 1962 року. Трудовий стаж у мене з 1961 року, і весь цей час держава відрахувала в мене гроші. По-моєму, 13 відсотків на пенсію. Ну й куди поділися мої гроші?" – каже з цього приводу Якубович.

Юлій Гусман

Юлій Гусман mk.ru

Режисер і постійний член журі КВН Юлій Гусман і зовсім назвав свою пенсію "потворною". Він зізнався, що отримує менше 23 тисяч рублів, але точну суму не назвав. "Пенсія потворна, але що робити. Така доля наша", – сказав Гусман журналістам.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський співак і народний артист СРСР Лев Лещенко розкритикував розміри пенсій в Росії, назвавши їх ганьбою і блюзнірством.

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