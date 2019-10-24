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24 жовтня • оновлено в 19:39
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"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото

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Українська співачка й телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром із героєм шоу "Холостяк-9" Микитою Добриніним.

Відповідну фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, зірка позує із колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримає в руках смартфон.

Пікантне фото Цибульської і Добриніна спантеличило мережу

Пікантне фото Цибульської і Добриніна спантеличило мережу

"А скільки часу ти проводиш в інтернеті перед сном? І що тебе може відволікти", – запитала вона у шанувальників.

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Зокрема, користувачі задалися питанням, як на такі відверті фотографії реагує обраниця Добриніна Даша Квіткова.

Оля Цибульська та Микита Добринін на пікантному фото

Оля Цибульська та Микита Добринін на пікантному фото

instagram / cybulskaya

"Це Микита Добринін?", "На що дивиться Даша", "Даша фотографувала?", "Сексуально", "Виглядає, як елітний чоловічий бордель", "Дуже розпустилася Оля, зіркова хвороба", "Ну й фото", "До чого тут фото", "Як гаряче", – відреагували користувачі.

"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото
"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото
"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото
"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото
"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото
"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото
"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото
Квіткова та Добринін

Квіткова та Добринін

instagram / nikitadobrynin

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша, серед яких Микита вибрав останню.

Пізніше Добринін часто ділився пікантними кадрами з Квітковою. У вересні вони показали гаряче фото в спідній білизні.

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Особи
Оля Цибульська Микита Добринін Даша Квіткова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотосессія
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