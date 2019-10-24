"Куди Даша дивиться?!" Цибульська та Добринін спантеличили мережу пікантним фото

Українська співачка й телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром із героєм шоу "Холостяк-9" Микитою Добриніним.

Відповідну фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, зірка позує із колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримає в руках смартфон.

Пікантне фото Цибульської і Добриніна спантеличило мережу

"А скільки часу ти проводиш в інтернеті перед сном? І що тебе може відволікти", – запитала вона у шанувальників.

Зокрема, користувачі задалися питанням, як на такі відверті фотографії реагує обраниця Добриніна Даша Квіткова.

Оля Цибульська та Микита Добринін на пікантному фото instagram / cybulskaya

"Це Микита Добринін?", "На що дивиться Даша", "Даша фотографувала?", "Сексуально", "Виглядає, як елітний чоловічий бордель", "Дуже розпустилася Оля, зіркова хвороба", "Ну й фото", "До чого тут фото", "Як гаряче", – відреагували користувачі.

Квіткова та Добринін instagram / nikitadobrynin

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша, серед яких Микита вибрав останню.

Пізніше Добринін часто ділився пікантними кадрами з Квітковою. У вересні вони показали гаряче фото в спідній білизні.

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