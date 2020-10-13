У мережі повідомили про коронавірус у Собчак: зірка прокоментувала чутки

Ольга Веркалець Люди 17:55, 13.10.2020 Оновлено: 18:13, 13.10.2020

У мережі поширили інофрмацію, що російська журналістка Ксенія Собчак заразилася коронавірусом.

Про це з посиланням на власне джерело повідомив Telegram-канал Mash 13 жовтня. За словами інсайдерів, позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19 підтвердився ще 11 жовтня.

"Зв'язатися з Ксенією медикам поки не вдалося. Можливо, вона ще сама не знає про результат тесту", – наголосили в Telegram-каналі.

Собчак отримала позитивний результат ПЛР-тесту.
Газета.ру

У своєму Telegram-каналі "Кровавая барыня" Собчак різко відреагувала на чутки про хворобу. Журналістка відзначила, що краще поширювати фейкову інформацію про її вагітність, аніж про коронавірус.

"О, чую дефіцит новин на каналі. Може все ж повернемося до "сенсацій", що я вагітна? Д*біли, бл*ть, як говорив класик", – обурилася Собчак.

Відзначимо, навесні 2020 року на коронавірус перехворіла мати телеведучої – Людмила Нарусова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка 90-х, виконавиця хіта "Мальчик мой" Світлана Володимирська потрапила в одну з лікарень Красноярська (Росія) з двобічним запаленням легень. Хвороба була викликана коронавірусом.

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