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10 лютого • оновлено в 19:05
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Ксенія Собчак постраждала через китайський коронавірус

1.3т
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Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак постраждала від карантину, який був введений в Китаї через небезпечний коронавірус.

Так, син Ксенії Платон залишився без занять зі своїм педагогом Лінсі, яка знаходиться в Пекіні і ніяк не може вибратися звідти в Росію.

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"Платон чекає Лінсі, яка, на жаль, застрягла в Пекіні. Це вчителька китайського", - зізналася Собчак в інтерв'ю Івану Урганту.

Вона додала, що сподівається, що у педагога все добре, і та скоро зможе виїхати з Китаю.

Собчак поскаржилася, що у Платона зупинився процес навчання.

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Тема
Коронавірус
Особа
Ксенія Собчак
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