Ксенія Пунтус виклала фото в ліжку з онуком Михалкова

Модель Ксенія Пунтус, яка раніше особисто розповіла правду про те, як вона випала з вікна, показала фотографію з онуком Микити Михалкова у ліжку.

У своєму Telegram -каналі дівчина поділилася фото з лікарні, на якому вона лежить в ліжку разом з Андрієм Баковим та, ймовірно, зі своєю подругою.

"А у нас кінотеатр", - підписала фото Пунтус.

Як повідомлялося раніше, 11 січня 21-річна модель Ксенія Пунтус випала з квартири на 3-му поверсі, в якій проживає онук режисера Микити Михалкова Андрій Баков. Дівчина отримала безліч травм і була госпіталізована.

Її подруга Алеся Кафельникова, коментуючи інцидент, заявила, що Пунтус могли привезти до під'їзду Бакова вже з фізичними каліцтвами.

Пізніше сама Пунтус прийшла до тями і розповіла, що дійсно випала з вікна квартири Бакова, однак, за її словами, інцидент є безглуздою випадковістю.

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