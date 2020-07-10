Ксенія Мішина відверто розповіла, скільки заробляють актори в Україні

Переможниця шоу "Танці з зірками", зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розповіла, що актори в Україні за 12-годинну зміну отримують від 15 тисяч гривень.

Про це майбутня героїня реаліті "Холостячка" зізналася в інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-проекту "Слава +" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мішина поскаржилася, що фінансовий показник українських акторів не дотягує до Голлівуду та не задовольняє професіоналів. Також вона розповіла, що актор в Україні отримує зарплатню за одну 12-годинну зміну.

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"Насправді, все залежить від статусу актора. Гонорари найвідоміших доходять до однієї тисячі доларів, в їх числі Стас Боклан. А актори рейтингом нижче, отримують за свою роботу від 15 тисяч гривень", – поділилася 31-річна зірка.

Мішина зізналася, що її гонорари складають приблизно 20 тисяч гривень за одну зміну. Але якщо проєкт її зацікавить, то може погодитися й на іншу суму. За словами акторки, вона не женеться за грішми, тому не намагалася різко завищити свою ціну після перемоги в шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ксенія Мішина зробила відверте зізнання, що її бив коханий чоловік, батько її сина Платона.