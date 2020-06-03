Ксенія Мішина стане "Холостячкою": в яких фільмах грала актриса
Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками-2019" Ксенія Мішина стане головною героїнею нового реаліті "Холостячка".
За серце 30-річної телезірки змагатимуться понад два десятки чоловіків. Потенційний переможець повинен буде відповідати суворим вимогам красуні і молодої мами Ксенії.
Мішина відома ролями в декількох відомих фільмах і серіалах. OBOZREVATEL пропонує добірку картин за участю Ксенії Мішиної.
Серіал "Кріпосна"
Серіал "Кріпосна" вийшов на екрани в лютому 2019 року на каналі СТБ. Ксенія Мішина зіграла головну антагоністку стрічки – Лідію Шефір. Героїня неймовірно красива і привертає увагу глядачів, як тільки з'являється в кадрі. Мішина зуміла показати персонажа з сильним характером, раціональністю і вимогливістю.
Телесеріал "Підкидьок"
У драматичному серіалі "Підкидьок" Ксенія Мішина отримала одну з головних ролей. Актриса зіграла Риту Одинцову – наречену хірурга Андрія Додіна. У житті чоловіка все налагоджено, а його кохана навіть змушена вивчати, з якої чашки він п'є чай в обід. Однак усі плани лікаря руйнуються, коли на порозі його будинку з'являється дівчинка Аля.
"Не відпускай"
У серіалі "Не відпускай" Ксенія Мішина зіграла дівчину на ім'я Анна – подругу головної героїні Маргарити.
За сюжетом, Рита і Максим – закохана пара, молоді люди планують одружитися. Одного разу вони беруть на відпочинок молодшого брата дівчини, який у результаті нещасного випадку залишається прикутим до інвалідного візка. Батьки Рити звинувачують у всьому Максима, тому стосунки пари швидко змінюються, а в житті дівчини з'являється бізнесмен Ігор.
"Гола правда"
У комедійній стрічці "Гола правда" актриса зіграла одну з вісьмох друзів, які приїхали до Одеси на відпочинок. Їх запросив спільний друг Андрій. Саме в ці дні хлопець відкриває свій новий розважальний клуб.
Друзі прийшли до закладу, де можна було вибрати для розваги різні ігрові кімнати. Компанія потрапляє в "Детекторрум", де їм належить оприлюднювати свої інтимні секрети.
"Ти тільки мій"
Ксенія Мішина зіграла роль Вероніки у 4-серійній мелодрамі "Ти тільки мій". Дівчина після звільнення з в'язниці прагне повернути свого сина Лева. Підлітка виховували прийомні батьки, які підозрюють, що героїня Ксенії Мішиної, використовуючи дитину, хоче помститися за кримінальну справу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.