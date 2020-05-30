Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"

Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками-2019" Ксенія Мішина стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка".
Про це 30-річна артистка повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона також додала, що вірить – кохання можна зустріти всюди. І на проєкті, в тому числі.
Ксенія Мішина
Фото: instagram/misha.k.ua
"Телеканал СТБ оголосив новий проєкт, в якому шукати своє кохання буде не чоловік, а жінка. Я стала першою українською Холостячкою. Для мене це і честь, і хвилювання. Випереджаючи ваші питання – так, я дійсно вірю, що кохання можна зустріти всюди. І на проєкті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони – величезна частина мого життя. Але цього разу на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню. Звичайно, мені лячно відкриватися перед мільйонами глядачів, тому я сподіваюся на вашу підтримку, теплі слова і до зустрічі зовсім скоро", – заявила Мішина.
Ми живемо в країні, де чоловіки і жінки мають рівні права. Ми можемо займати однакові посади, домагатися висот, маємо право голосу. Ми живемо в прекрасний час великих можливостей. Сьогодні відбулося пост-шоу 10 сезону романтичного реаліті Холостяк, під час якого розповіли важливу для мене новина. @stbua оголосив новий проект, в якому шукати свою любов буде не чоловік, а жінка. Я стала першою українською # холостячки. Для мене це і честь, і хвилювання. Випереджаючи ваші питання - так, я дійсно вірю, що любов можна зустріти всюди. І на проекті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони - величезна частина мого життя. Але в цей раз на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню. Звичайно, мені хвилююче відкриватися перед мільйонами глядачів, тому я сподіваюся на вашу підтримку, теплі слова і до зустрічі зовсім скоро. PS Всю додаткову інформацію СТБ розповість зовсім скоро. А поки йде кастинг чоловіків. На сайті @stbua можна заповнити анкету.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.
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