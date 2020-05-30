Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"

Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками-2019" Ксенія Мішина стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка".

Про це 30-річна артистка повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона також додала, що вірить – кохання можна зустріти всюди. І на проєкті, в тому числі.

Ксенія Мішина Фото: instagram/misha.k.ua

"Телеканал СТБ оголосив новий проєкт, в якому шукати своє кохання буде не чоловік, а жінка. Я стала першою українською Холостячкою. Для мене це і честь, і хвилювання. Випереджаючи ваші питання – так, я дійсно вірю, що кохання можна зустріти всюди. І на проєкті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони – величезна частина мого життя. Але цього разу на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню. Звичайно, мені лячно відкриватися перед мільйонами глядачів, тому я сподіваюся на вашу підтримку, теплі слова і до зустрічі зовсім скоро", – заявила Мішина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.

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